Стала известна версия брата Нурмагомедова об обстоятельствах наезда на полицейского
Сейчас Усман Нурмагомедов проходит по делу как подозреваемый, а следственные действия ведутся с Камалом Идрисовым.
Усман Нурмагомедов. Фото © Instagram / usman_nurmagomedov
Усман Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, проходит по делу о наезде на полицейского в Каспийске как подозреваемый, но следственные действия пока проводят только с Камалом Идрисовым. Об этом узнал телеграм-канал SHOT.
Дело в том, что правоохранители до сих пор не установили, кто был за рулём автомобиля в момент ДТП. По версии Нурмагомедова и его приятеля, во время тех событий Усман спал на пассажирском сиденье после тренировки. Торопясь на самолёт в Москву, где был назначен приём в одной из клиник, Идрисов проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке. При этом Камал поехал дальше, посчитав, что несильно задел правоохранителя зеркалом.
Ранее Лайф сообщал, что Усман Нурмагомедов и его товарищ Камал Идрисов сбили капитана полиции на КПП при въезде в аэропорт Махачкалы. Сделали они это из-за того, что опаздывали на рейс в Москву. Вместо того чтобы остановиться, решили продолжить движение. В итоге в столице Нурмагомедова и его приятеля встречали сотрудники транспортной полиции. Вероятно, уже из отдела он и постил фотографии из зала, пытаясь запутать своих подписчиков. СК завёл уголовное дело.
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