Стала известна версия брата Нурмагомедова об обстоятельствах наезда на полицейского

Усман Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, проходит по делу о наезде на полицейского в Каспийске как подозреваемый, но следственные действия пока проводят только с Камалом Идрисовым. Об этом узнал телеграм-канал SHOT .

Дело в том, что правоохранители до сих пор не установили, кто был за рулём автомобиля в момент ДТП. По версии Нурмагомедова и его приятеля, во время тех событий Усман спал на пассажирском сиденье после тренировки. Торопясь на самолёт в Москву, где был назначен приём в одной из клиник, Идрисов проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке. При этом Камал поехал дальше, посчитав, что несильно задел правоохранителя зеркалом.