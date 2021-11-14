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Стала известна версия брата Нурмагомедова об обстоятельствах наезда на полицейского

Сейчас Усман Нурмагомедов проходит по делу как подозреваемый, а следственные действия ведутся с Камалом Идрисовым.

14 ноября, 13:14
<p>Усман Нурмагомедов. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CP6PSUkj8I-/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">usman_nurmagomedov</a></p>

Усман Нурмагомедов. Фото © Instagram / usman_nurmagomedov

Усман Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, проходит по делу о наезде на полицейского в Каспийске как подозреваемый, но следственные действия пока проводят только с Камалом Идрисовым. Об этом узнал телеграм-канал SHOT.

Дело в том, что правоохранители до сих пор не установили, кто был за рулём автомобиля в момент ДТП. По версии Нурмагомедова и его приятеля, во время тех событий Усман спал на пассажирском сиденье после тренировки. Торопясь на самолёт в Москву, где был назначен приём в одной из клиник, Идрисов проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке. При этом Камал поехал дальше, посчитав, что несильно задел правоохранителя зеркалом.

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Ранее Лайф сообщал, что Усман Нурмагомедов и его товарищ Камал Идрисов сбили капитана полиции на КПП при въезде в аэропорт Махачкалы. Сделали они это из-за того, что опаздывали на рейс в Москву. Вместо того чтобы остановиться, решили продолжить движение. В итоге в столице Нурмагомедова и его приятеля встречали сотрудники транспортной полиции. Вероятно, уже из отдела он и постил фотографии из зала, пытаясь запутать своих подписчиков. СК завёл уголовное дело.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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