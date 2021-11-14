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В Киеве сочли кризис с мигрантами атакой против Украины

По прогнозам Арестовича, ситуация на границе Польши — "это только начало" и опасность будет усиливаться".

14 ноября, 15:00

Фото © ТАСС / Юрий Шамшур

Главная цель "операции" с мигрантами на границе Белоруссии и ЕС — это Украина. По крайней мере, так считает внештатный советник главы Офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

"С военной точки зрения, как только первый мигрант начал ломать забор на границе с Беларусью, операция началась. И главной целью является Украина. Польше создают проблемы для того, чтобы НАТО решало проблемы и больше думало о своих проблемах, нежели шла на помощь Украине", — заявил Арестович в эфире телеканала "Дом".

По мнению Алексея Арестовича, белорусские силовики "прямо атакуют границу с мигрантами", организовывая и направляя беженцев. Он полагает, что ситуация у рубежей Польши — "это только начало" и "кризис будет усиливаться".

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Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Сегодня Лайф сообщал, что около 50 мигрантов штурмом прорвалось в Польшу из Белоруссии. Беженцы бросались камнями в силовиков. В одном из инцидентов даже был повреждён шлем полицейского.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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