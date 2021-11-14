В Киеве сочли кризис с мигрантами атакой против Украины

Главная цель "операции" с мигрантами на границе Белоруссии и ЕС — это Украина. По крайней мере, так считает внештатный советник главы Офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

"С военной точки зрения, как только первый мигрант начал ломать забор на границе с Беларусью, операция началась. И главной целью является Украина. Польше создают проблемы для того, чтобы НАТО решало проблемы и больше думало о своих проблемах, нежели шла на помощь Украине", — заявил Арестович в эфире телеканала "Дом".