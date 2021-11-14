Польша, Литва и Латвия хотят созвать Совет НАТО из-за миграционного кризиса

Ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе требует конкретных шагов и вовлечения всего Североатлантического альянса, поэтому Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность использования четвёртой статьи Договора НАТО, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Это решение предусматривает, что стороны будут проводить общие консультации всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из государств-союзников находятся под угрозой. Похоже, что это становится всё больше необходимым. Потому что недостаточно просто публично выразить нашу озабоченность, теперь необходимы конкретные шаги", — сказал премьер-министр в интервью Польскому агентству печати.