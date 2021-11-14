Польша, Литва и Латвия хотят созвать Совет НАТО из-за миграционного кризиса
По словам премьер-министра Моравецкого, в ЕС растёт убеждённость относительно того, что проблема с беженцами касается всего мирового сообщества, а не нескольких стран.
Фото © Госпогранкомитет Белоруссии
Ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе требует конкретных шагов и вовлечения всего Североатлантического альянса, поэтому Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность использования четвёртой статьи Договора НАТО, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
"Это решение предусматривает, что стороны будут проводить общие консультации всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из государств-союзников находятся под угрозой. Похоже, что это становится всё больше необходимым. Потому что недостаточно просто публично выразить нашу озабоченность, теперь необходимы конкретные шаги", — сказал премьер-министр в интервью Польскому агентству печати.
Моравецкий также отметил, что в Евросоюзе растёт убеждённость относительно того, что миграционный кризис касается не только нескольких конкретных стран, но и всего мирового сообщества. Также многие члены объединения считают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не откажется от штурма границы, если страны не будут действовать сообща. По словам Моравецкого, на следующем саммите ЕС будут обсуждаться дополнительные санкции против Минска, вплоть до полного закрытия границы.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Сегодня Лайф сообщал, что около 50 мигрантов штурмом прорвались в Польшу из Белоруссии. Беженцы бросались камнями в силовиков. В одном из инцидентов даже был повреждён шлем полицейского.
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