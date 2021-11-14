Путин встретится с президентом Узбекистана на следующей неделе

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт в Москве встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом российский лидер рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".

Кроме того, глава государства посетит расширенную коллегию Министерства иностранных дел. Глава государства даст установки российским послам и руководству министерства, как дальше работать в нынешних международных условиях.