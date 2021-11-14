Путин встретится с президентом Узбекистана на следующей неделе
Кроме того, российский лидер выступит на расширенной коллегии МИД РФ.
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Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт в Москве встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом российский лидер рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".
Кроме того, глава государства посетит расширенную коллегию Министерства иностранных дел. Глава государства даст установки российским послам и руководству министерства, как дальше работать в нынешних международных условиях.
Напомним, вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вступил в должность. Глава государства принёс присягу, обязавшись "строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан". Недавно президент выступил за встречу с Владимиром Путиным. Также отмечалось, что Ташкент нацелен на долгосрочные партнерские отношения с Москвой.
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