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Путин встретится с президентом Узбекистана на следующей неделе

Кроме того, российский лидер выступит на расширенной коллегии МИД РФ.

14 ноября, 12:11

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт в Москве встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом российский лидер рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".

Кроме того, глава государства посетит расширенную коллегию Министерства иностранных дел. Глава государства даст установки российским послам и руководству министерства, как дальше работать в нынешних международных условиях.

Напомним, вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вступил в должность. Глава государства принёс присягу, обязавшись "строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан". Недавно президент выступил за встречу с Владимиром Путиным. Также отмечалось, что Ташкент нацелен на долгосрочные партнерские отношения с Москвой.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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