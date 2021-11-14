Путин рассказал о причинах возобновления учений стратегической авиации России

Россия возобновила учения стратегической авиации, так как сегодня на это есть необходимые ресурсы и американские партнёры продолжают осуществлять свои полёты, заявил президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Этого когда-то не было, в 90-е и почти до середины 2000-х годов мы этого не делали, потому что моторесурс экономили и даже керосина не было авиационного, вообще много чего не было", — добавил президент, отметив, что американская сторона тогда останавливать учения не стала.

По словам главы государства, Россия ждала от США ответного шага на протяжении пяти лет, но его не последовало, поэтому несколько лет назад учения были возобновлены.