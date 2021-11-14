Тела двух парней нашли в подъезде дома в Саратове

В одном из подъездов жилого дома в Ленинском районе Саратова нашли тела двух молодых людей. Обстоятельства смерти не установлены, проводится проверка.

"Следователем совместно с судебно-медицинским экспертом в настоящее время проводится осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на телах юношей при внешнем осмотре не обнаружено", — сообщили в СУ СКР по Саратовской области.

Тела юношей 17 и 18 лет были обнаружены утром 14 ноября в подъезде одного из жилых домов на проспекте Строителей. Прибывшие по вызову сотрудники бригады скорой помощи констатировали их смерть.

