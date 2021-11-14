Автомобиль с семьёй провалился под лёд в Тюменской области, отец и сын погибли

В Тюменской области отец с сыном погибли, после того как их автомобиль слетел в кювет и провалился под лёд. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Трагедия произошла сегодня утром на 495-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. В автомобиле KIA Rio ехала семья из четырёх человек. За рулём была 30-летняя женщина, также в машине находились её 44-летний муж, 14-летняя дочь и девятилетний сын. Внезапно машину закрутило на дороге и выбросило в кювет, в котором была вода. Глубины оказалось достаточно, чтобы автомобиль скрылся целиком. На помощь тут же подоспели водители и пассажиры других машин. Они стали нырять в ледяную воду и сумели спасти женщину и её дочь.

"Там ещё оставались люди, но не было технической возможности их достать. На наших глазах водитель КамАЗа нырял под лёд, чтобы вытащить мальчика, но не получилось", — рассказали очевидцы.

Автомобиль пробыл под водой около 15 минут до того, как его вытянули с помощью фуры. Однако спасти мальчика и мужчину не удалось. Девочка и её мама были доставлены в больницу.