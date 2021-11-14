Стали известны многомиллионные затраты Украины на турецкие дроны Bayraktar

Украина потратила как минимум 138 миллионов долларов на закупку двух комплектов турецких беспилотников (БПЛА) Bayraktar, но на деле затраты Киева оказались гораздо больше. Такую точку зрения высказал автор канала A statistical look в "Яндекс.Дзене", ссылаясь на данные The Military Balance 2021.

"Стоимость одного комплекса Bayraktar TB2 составляет примерно $69 млн. Значит, Украина потратила как минимум $138 миллионов на закупку двух комплексов. Помимо 12 купленных дронов Турция передала Украине ещё партию из трёх комплектов, т.е. ещё 18 беспилотников. Передала она их безвозмездно или за плату, не уточняется. Украина располагает минимум 30 дронами стоимостью в $345 млн", — пишет автор блога.

Однако такие затраты на БПЛА едва ли можно считать оправданной инвестицией, отмечает украинский экономист Андрей Головачёв. По его словам, единственное применение беспилотника Bayraktar в Донбассе обошлось Украине слишком дорого, обернувшись осуждением со стороны Франции и Германии.