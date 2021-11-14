Украинцам предрекли "новое дно" из-за ошибки кабмина
Эксперт напомнил о низких запасах газа в хранилищах и угля на складах.
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Энергетический кризис на Украине может опустить страну на "новое дно". Такое мнение выразил директор Института развития экономики страны Александр Гончаров.
"Эта зима может стать для нас самой сложной за все годы независимости. Уже всем очевидно, что энергетический блок кабмина не справляется с вызовами кризиса", — написал он в своей статье для издания "Главред".
По его словам, сейчас Украина испытывает проблемы не только с газом, поставки которого в страну значительно сократились, но и с углём. Гончаров подчеркнул, что в ноябре на складах осталось всего лишь 542 тысячи тонн угля, хотя для успешного завершения отопительного сезона необходимо более восьми миллионов тонн.
"Украина закипает, и есть от чего", — отметил публицист.
Ранее Лайф рассказывал, что на Украине заявили об остановке большинства энергоблоков ТЭС. Всему виной катастрофический дефицит угля и другого топлива, на котором работают тепловые электростанции. В Раде считают, что Киеву придётся "на коленях ползти в Москву" ради топлива. При этом Россию там назвали убийцей украинской энергетики.
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