Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал способ "победить" Россию в войне. По словам дипломата, ВСУ нужно опираться на боевой опыт Украинской повстанческой армии (УПА)*, воевавшей на стороне Третьего рейха.

"На каждый танк или самолёт есть ракета или есть подразделения, которые могут действовать по-партизански", — заявил он в эфире телеканала "Киев".

По мнению Климкина, Украина должна противопоставить пяти тысячам российских танков "людей, их боевой дух и креатив".

Ранее Пушков высмеял "паранойю" Климкина об угрозе мигрантов Киеву. Российский сенатор задался риторическим вопросом, зачем же беженцам на белорусско-польской границе сдалась Украина.