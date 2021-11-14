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Бывший глава МИД Украины придумал, как "победить" в войне с Россией

По мнению политика, Киев должен противопоставить пяти тысячам российских танков "людей, их боевой дух и креатив".

14 ноября, 14:19
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/?tn-str=k*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pavlo Klimkin</a></p>

Фото © Facebook / Pavlo Klimkin

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал способ "победить" Россию в войне. По словам дипломата, ВСУ нужно опираться на боевой опыт Украинской повстанческой армии (УПА)*, воевавшей на стороне Третьего рейха.

"На каждый танк или самолёт есть ракета или есть подразделения, которые могут действовать по-партизански", заявил он в эфире телеканала "Киев".

По мнению Климкина, Украина должна противопоставить пяти тысячам российских танков "людей, их боевой дух и креатив".

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* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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