Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья Тайваня

Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано недалеко от северо-восточного побережья Тайваня, сообщили в сейсмологической службе острова.

По данным учёных, эпицентр землетрясения находился в 24,6 километра от города Илань, а очаг залегал на глубине 66,7 километра под морским дном. Подземные толчки были зарегистрированы в воскресенье, в 21:05 по местному времени (16:05 мск).

Жители городов Синьбэй, Тайбэй, Тайчжун, Таоюань также сообщали о колебаниях почвы в этих районах и в ряде уездов. Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.