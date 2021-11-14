Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья Тайваня
Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.
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Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано недалеко от северо-восточного побережья Тайваня, сообщили в сейсмологической службе острова.
По данным учёных, эпицентр землетрясения находился в 24,6 километра от города Илань, а очаг залегал на глубине 66,7 километра под морским дном. Подземные толчки были зарегистрированы в воскресенье, в 21:05 по местному времени (16:05 мск).
Жители городов Синьбэй, Тайбэй, Тайчжун, Таоюань также сообщали о колебаниях почвы в этих районах и в ряде уездов. Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.
Ранее Лайф сообщал о землетрясении магнитудой 4,4 в Чечне. По данным МЧС, подземные толчки ощущались в Грозном, пострадавших и разрушений в результате подземных толчков нет.
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