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Поставки истребителя Checkmate могут начаться раньше срока

Прототип крылатой машины представлен на открывшемся сегодня авиасалоне в Дубае.

14 ноября, 14:04

Фото © LIFE / Андрей Тишин

Поставки новейшего российского истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate могут начаться в 2025 году, что на год раньше, чем планируется. Об этом в кулуарах авиасалона Dubai Airshow рассказал глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"2026 год — начало поставок. Работаем над тем, чтобы сдвинуть влево, и это началось в 2025 году", — сказал он.

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Напомним, российский истребитель пятого поколения Checkmate впервые был представлен на МАКС-2021 20 июля. В России до сих пор не было аналогов этого самолёта. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, а также высокие лётно-технические характеристики.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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