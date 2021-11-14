Поставки истребителя Checkmate могут начаться раньше срока

Поставки новейшего российского истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate могут начаться в 2025 году, что на год раньше, чем планируется. Об этом в кулуарах авиасалона Dubai Airshow рассказал глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.