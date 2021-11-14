Поставки истребителя Checkmate могут начаться раньше срока
Прототип крылатой машины представлен на открывшемся сегодня авиасалоне в Дубае.
Фото © LIFE / Андрей Тишин
Поставки новейшего российского истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate могут начаться в 2025 году, что на год раньше, чем планируется. Об этом в кулуарах авиасалона Dubai Airshow рассказал глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
"2026 год — начало поставок. Работаем над тем, чтобы сдвинуть влево, и это началось в 2025 году", — сказал он.
Напомним, российский истребитель пятого поколения Checkmate впервые был представлен на МАКС-2021 20 июля. В России до сих пор не было аналогов этого самолёта. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, а также высокие лётно-технические характеристики.
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