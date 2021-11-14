Заключённый сбежал из больницы в Ленобласти

В Ленинградской области ищут осуждённого, который сбежал из областной Волосовской межрайонной больницы. Как сообщили в УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, Ходжамуратов Расул Якуббоевич 1985 года рождения был направлен на лечение из колонии-поселения, где отбывал наказание.

"Сотрудниками колонии-поселения 14 ноября было выявлено отсутствие осуждённого, который самовольно покинул медицинское учреждение. Первоначальные поисковые мероприятия на прилегающей территории учреждения результатов не дали", — сказано в сообщении ведомства.

Во ФСИН напомнили, что, согласно статье 129 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, в колониях-поселениях осуждённые на лишение свободы содержатся без охраны, в часы от подъёма до отбоя пользуются правом свободного передвижения по колонии-поселению. Помимо этого, с разрешения администрации они могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования.