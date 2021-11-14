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Заключённый сбежал из больницы в Ленобласти

Поиски на прилегающей территории учреждения результатов не дали.

14 ноября, 13:41
<figure>Фото © Пресс-служба УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области</figure>
Фото © Пресс-служба УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Ленинградской области ищут осуждённого, который сбежал из областной Волосовской межрайонной больницы. Как сообщили в УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, Ходжамуратов Расул Якуббоевич 1985 года рождения был направлен на лечение из колонии-поселения, где отбывал наказание.

"Сотрудниками колонии-поселения 14 ноября было выявлено отсутствие осуждённого, который самовольно покинул медицинское учреждение. Первоначальные поисковые мероприятия на прилегающей территории учреждения результатов не дали", — сказано в сообщении ведомства.

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Во ФСИН напомнили, что, согласно статье 129 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, в колониях-поселениях осуждённые на лишение свободы содержатся без охраны, в часы от подъёма до отбоя пользуются правом свободного передвижения по колонии-поселению. Помимо этого, с разрешения администрации они могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования.

Ранее Лайф рассказывал, что под Новосибирском поймали экс-полицейского, сбежавшего из психбольницы. В лечебное учреждение он попал в 2015 году после того, как пытался убить следователя.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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