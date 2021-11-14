Шойгу наградил почётными званиями лучших географов России

Министр обороны Сергей Шойгу в рамках проведения Географического диктанта наградил лучших географов России почётными званиями. Церемония состоялась в штаб-квартире Русского географического общества (РГО) в Москве.

Министр обороны также подвёл итоги Географического диктанта, отметив, что самый интересный вопрос, на который ему пришлось ответить в рамках акции, был про реку, впадающую сразу в два океана.

"Надеюсь, в следующем году мы поставим очередной рекорд и по количеству площадок, и по количеству участвующих. А самое главное — по заинтересованности людей изучать нашу страну", — отметил Шойгу, выражая благодарность участникам Географического диктанта.

Глава Минобороны РФ также подчеркнул, что в этом году количество площадок увеличилось на 60% и теперь насчитывает 8,6 тысячи в 120 странах.