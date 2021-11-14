Вучич высоко оценил военное сотрудничество Сербии и России

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что военное сотрудничество с Россией идёт прекрасно. По его словам, благодаря помощи и поддержке президента РФ Владимира Путина сербская армия стала намного сильнее, чем раньше.

"Много раз мы получали помощь и поддержку — бронетехнику, танки, причём это современные танки. Также мы проводили исключительные учения. Самолёты, истребители, вертолёты и многое другое. У нас современнейшая техника, которую мы получаем по корректным ценам из РФ, и много всего", — сказал Вучич в интервью для YouTube-канала "Соловьёв Live".

Президент также напомнил, что Сербия хочет получить российский зенитный ракетный комплекс С-400, однако пока не может себе этого позволить.