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Вучич высоко оценил военное сотрудничество Сербии и России

Он отметил, что республика получает от Москвы современнейшую технику по корректным ценам.

14 ноября, 13:30
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/buducnostsrbijeavucic/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Aleksandar Vučić</a></p>

Фото © Facebook / Aleksandar Vučić

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что военное сотрудничество с Россией идёт прекрасно. По его словам, благодаря помощи и поддержке президента РФ Владимира Путина сербская армия стала намного сильнее, чем раньше.

"Много раз мы получали помощь и поддержку — бронетехнику, танки, причём это современные танки. Также мы проводили исключительные учения. Самолёты, истребители, вертолёты и многое другое. У нас современнейшая техника, которую мы получаем по корректным ценам из РФ, и много всего", — сказал Вучич в интервью для YouTube-канала "Соловьёв Live".

Президент также напомнил, что Сербия хочет получить российский зенитный ракетный комплекс С-400, однако пока не может себе этого позволить.

"Он именно тот, кто возвысил Россию": Вучич признался, что многому учится у Путина

"Он именно тот, кто возвысил Россию": Вучич признался, что многому учится у Путина

Ранее в Сербии поблагодарили Россию за обеспечение энергобезопасности страны. Там высоко оценили роль РФ в поставках природного газа в страну как единственного на данный момент экспортёра голубого топлива.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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