Салон новейшего бизнесджета Aurus показали на видео

На авиасалоне Dubai Airshow показали внутреннее оснащение новейшего бизнесджета Aurus на базе самолёта Sukhoi Superjet 100. Фотографии и видеозаписи опубликовал телеграм-канал ТАСС.

На кадрах видно, что салон лайнера разделён на две части. В первой — переговорная. Там установлен длинный стол с креслами вокруг него. Вторая же часть больше подойдёт для неформального общения и обедов. Также в салоне установлены подсветка сиреневого оттенка и ЖК-экраны.