Салон новейшего бизнесджета Aurus показали на видео
Салон лайнера разделён на две части, каждая из которых предназначается для определённых целей.
Фото © ТАСС / Лысцева Марина
На авиасалоне Dubai Airshow показали внутреннее оснащение новейшего бизнесджета Aurus на базе самолёта Sukhoi Superjet 100. Фотографии и видеозаписи опубликовал телеграм-канал ТАСС.
На кадрах видно, что салон лайнера разделён на две части. В первой — переговорная. Там установлен длинный стол с креслами вокруг него. Вторая же часть больше подойдёт для неформального общения и обедов. Также в салоне установлены подсветка сиреневого оттенка и ЖК-экраны.
О том, что в России разрабатывается Sukhoi Superjet 100 в версии Aurus, стало известно в начале сентября этого года. А уже на этой неделе самолёт прибыл в Дубай для участия в авиасалоне.
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