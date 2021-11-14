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Вучич заявил, что сербский народ благодарен Красной армии за освобождение от фашизма

Он заверил, что в стране уважают роль Советского Союза в Великой Отечественной войне и потому никогда не будут пытаться переписать историю.

14 ноября, 14:23
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/buducnostsrbijeavucic/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Aleksandar Vučić</a></p>

Фото © Facebook / Aleksandar Vučić

Сербы знают, что такое фашизм, и понимают, что без помощи солдат Советского Союза не смогли бы победить нацистов. Наш народ бесконечно благодарен красноармейцам за освобождение страны, заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Сербский народ помогал в значительной мере Красной армии, и мы вместе освободили Белград и не только Белград, мы вместе имели много битв. Я горжусь сербскими воинами, а также я, конечно же, бесконечно благодарен красноармейцам, без которых мы бы не смогли освободить нашу страну", — сказал Вучич в интервью для YouTube-канала "Соловьёв Live".

Глава государства заверил, что в Сербии уважают роль Советского Союза и Красной армии в Великой Отечественной войне и потому никогда не будут пытаться переписать историю, как это сейчас делают во многих странах мира.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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