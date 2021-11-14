Вучич заявил, что сербский народ благодарен Красной армии за освобождение от фашизма

Сербы знают, что такое фашизм, и понимают, что без помощи солдат Советского Союза не смогли бы победить нацистов. Наш народ бесконечно благодарен красноармейцам за освобождение страны, заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Сербский народ помогал в значительной мере Красной армии, и мы вместе освободили Белград и не только Белград, мы вместе имели много битв. Я горжусь сербскими воинами, а также я, конечно же, бесконечно благодарен красноармейцам, без которых мы бы не смогли освободить нашу страну", — сказал Вучич в интервью для YouTube-канала "Соловьёв Live".

Глава государства заверил, что в Сербии уважают роль Советского Союза и Красной армии в Великой Отечественной войне и потому никогда не будут пытаться переписать историю, как это сейчас делают во многих странах мира.