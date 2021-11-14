Украинские военные при обстреле повредили газопровод в ЛНР

Украинские военные в результате обстрела повредили газопровод в пригороде Брянки Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе компании "Луганскгаз".

"Сегодня Вооружённые силы Украины обстреляли из артиллерийских орудий калибра 152 мм Южную Ломоватку и посёлок Червоный Прапор в Перевальском районе. Вследствие обстрела был повреждён газопровод среднего давления диаметром 219 мм", — цитирует сообщение Луганский информационный центр.

В пресс-службе предприятия добавили, что в целях безопасности от газовой сети пришлось отключить часть абонентов. Подача газа будет восстановлена по завершении ремонтных работ.