Президент ФРГ призвал немцев "не стесняться" воспоминаний о преступлениях фашистов

Сегодня в Германии отмечается Всенародный день скорби в память о людях, ставших жертвами войны и государственного насилия. Во время выступления в Бундестаге президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал граждан принять ответственность за историю своей страны и "не стесняться" воспоминаний о тех событиях.

"Мы скорбим о жертвах насилия и войны во всём мире, женщинах, мужчинах и детях, которые отдали свои жизни или чьи жизни омрачила война. Наши воспоминания стесняются предоставить сведения о войне и преступлениях в Восточной и Юго-Восточной Европе. Они не справляются с преступлениями, совершёнными против мирных жителей, насильственно перемещённых лиц и советских военнопленных, сотни тысяч которых погибли в первые месяцы после нападения: умерли от голода, убиты, расстреляны", — сказал он.

По его мнению, граждане Германии забыли огромное количество мест, где были совершены немецкие преступления, однако память об этих географических пунктах имеет значение для представления народа "о себе как нации, а также для общего понимания себя как европейцев на этом континенте". Штайнмайер уверен, что память о прошлом поможет немцам понять, как это прошлое формирует их настоящее. По его мнению, полная военных действий история Германии, вина и стыд граждан за неё сейчас негативно влияют на отношения между немецким обществом и немецкой армией, хотя последняя прочно стоит на основе демократической конституции.

"Мы должны преодолеть безмолвие, в том числе безмолвие многих слоёв общества по отношению к нашей армии. Это сегодняшняя миссия", — подчеркнул Штайнмайер.