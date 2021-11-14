В Японии воссоздали стирающее память устройство из "Людей в чёрном"

Японские учёные из университета Киото сообщили, что с помощью разработанного нейтрализатора они сумели стереть участки памяти у подопытных мышей. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Science.

В ходе опытов в мозг мышей ввели аденовирус, который был завязан с флуоресцентным белком, и получили полный контроль над консолидацией информации в любой момент и на любом участке мозга. При воздействии светового излучения аденовирус выделяет кислород, блокирующий кофилин, который, в свою очередь, отвечает за корректную работу синапсов. Таким образом, у учёных получилось устройство по типу стирающего память нейтрализатора из фильмов "Люди в чёрном".

При этом на грызунов воздействовали светом дважды. Сначала мышей облучали после обучения конкретной задаче, а потом в период сна после обучения задаче. В результате мыши полностью утратили информацию об изученной задаче и выкинули из головы все мышиные проблемы и тревоги.