Боррель заявил, что Москва не позволит Минску перекрыть газ в Европу

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель считает, что Россия не позволит президенту Белоруссии Александру Лукашенко действительно перекрыть поставки газа через территорию страны в Европу.

"Если бы он [президент Белоруссии Александр Лукашенко] мог перекрыть подачу газа в Европу, он бы это сделал, но русские не позволят ему, потому что это они продают газ", — заявил Боррель в эфире France 24.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал – Европа из-за возможных санкций ЕС на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Глава Белоруссии отметил, что такие действия в отношении республики не должны оставаться без ответа.