Боррель заявил, что Москва не позволит Минску перекрыть газ в Европу
Лукашенко пригрозил остановить транзит топлива по газопроводу Ямал – Европа из-за возможных санкций на фоне миграционного кризиса.
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Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель считает, что Россия не позволит президенту Белоруссии Александру Лукашенко действительно перекрыть поставки газа через территорию страны в Европу.
"Если бы он [президент Белоруссии Александр Лукашенко] мог перекрыть подачу газа в Европу, он бы это сделал, но русские не позволят ему, потому что это они продают газ", — заявил Боррель в эфире France 24.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал – Европа из-за возможных санкций ЕС на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Глава Белоруссии отметил, что такие действия в отношении республики не должны оставаться без ответа.
Ранее Боррель назвал Россию глобальным партнёром ЕС и выразил надежду на продолжение диалога Европы с Москвой. Он также отметил, что рассчитывает встретиться с главой российского МИД на министерском совещании ОБСЕ в Стокгольме в начале декабря.
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