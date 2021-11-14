Генштаб Британии отметил нежелание России развязывать "настоящую" войну

Россия готова использовать любые средства для достижения своих целей, однако они будут "гораздо более деликатными", чем открытые боевые действия, считает глава Генштаба Вооружённых сил Великобритании генерал Ник Картер.

"Думаю, Россия рассматривает глобальный стратегический контекст как постоянную борьбу, в которой они готовы задействовать все инструменты национальной мощи, чтобы достичь своих целей. Но при этом она не хочет развязывать настоящую войну", — сказал Картер в эфире Sky News.