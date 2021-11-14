Белоруссия заверила ЕС в стремлении сократить поток нелегальных мигрантов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель провели переговоры на фоне обострения кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом говорится на сайте МИД республики.

"Макей довёл до собеседника информацию о предпринятых Белоруссией шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, оказанию гуманитарной помощи беженцам на границе, взаимодействию по этому вопросу с соответствующими международными организациями системы ООН", — говорится в сообщении.

Макей также отметил, что Минск готов к "равноправному и взаимоуважительному диалогу" с ЕС, и подчеркнул "бесперспективность санкций и контрпродуктивность санкционных подходов для развития отношений" между сторонами.

Собеседники подтвердили, что заинтересованы в скорейшем урегулировании миграционного кризиса, и договорились поддерживать каналы для диалога открытыми.