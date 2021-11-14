НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Белоруссия заверила ЕС в стремлении сократить поток нелегальных мигрантов

Минск выразил готовность к "равноправному и взаимоуважительному диалогу" с Евросоюзом.

14 ноября, 15:16
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель провели переговоры на фоне обострения кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом говорится на сайте МИД республики.

"Макей довёл до собеседника информацию о предпринятых Белоруссией шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, оказанию гуманитарной помощи беженцам на границе, взаимодействию по этому вопросу с соответствующими международными организациями системы ООН", — говорится в сообщении.

Макей также отметил, что Минск готов к "равноправному и взаимоуважительному диалогу" с ЕС, и подчеркнул "бесперспективность санкций и контрпродуктивность санкционных подходов для развития отношений" между сторонами.

Собеседники подтвердили, что заинтересованы в скорейшем урегулировании миграционного кризиса, и договорились поддерживать каналы для диалога открытыми.

В Минске готовы к жёсткому ответу на очередные санкции ЕС из-за миграционного кризиса

В Минске готовы к жёсткому ответу на очередные санкции ЕС из-за миграционного кризиса

Ранее Польша, Литва и Латвия заявили о желании созвать Совет НАТО из-за ситуации на белорусско-польской границе. По словам премьер-министра Моравецкого, в ЕС растёт убеждённость относительно того, что проблема с беженцами касается всего мирового сообщества, а не нескольких стран.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1