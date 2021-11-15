В России ослабили требования к проведению массовых мероприятий
Однако посещать их разрешается только людям, которые имеют QR-код, подтверждающий завершённую вакцинацию или ранее перенесённое заболевание.
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С 15 ноября в России число участников на массовых мероприятиях в закрытых помещениях можно увеличить до 70%, но при условии, что у посетителей должны быть QR-коды. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Увеличение численности участников мероприятия до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, подтверждающий завершённую вакцинацию или ранее перенесённое заболевание", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
При этом уточняется, что электронный сертификат о вакцинации против коронавируса или перенесённом заболевании должен быть не только у гостей, но и у организаторов и работников мероприятия.
Ранее Правительство России внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.
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