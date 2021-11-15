В России ослабили требования к проведению массовых мероприятий

С 15 ноября в России число участников на массовых мероприятиях в закрытых помещениях можно увеличить до 70%, но при условии, что у посетителей должны быть QR-коды. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Увеличение численности участников мероприятия до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, подтверждающий завершённую вакцинацию или ранее перенесённое заболевание", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.