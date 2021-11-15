Глава Минздрава Мурашко предрёк России непростую зиму

Конец осени и грядущая зима могут стать непростыми для российской системы здравоохранения. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, всё дело в росте респираторных заболеваний.

Министр подчеркнул, что вторая волна ковида, которая накрыла страну осенью прошлого года, потребовала предельной мобилизации отечественной медицины. При этом он добавил, что сейчас ситуация также постепенно усугубляется.

"Хотя и сейчас тоже тяжело. Уже понятно: конец осени и предстоящая зима будут непростыми. Это всегда опасный период, когда традиционно отмечается рост респираторных инфекций, обостряются многие хронические заболевания", — сказал Мурашко в беседе с ТАСС.