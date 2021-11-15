Мурашко допустил признание ВОЗ вакцины "Спутник V" в обозримой перспективе
Для этого, по словам министра, необходимо решить ряд бюрократических формальностей.
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В процессе регистрации российской вакцины "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) нет политики или предвзятости, поэтому её признание возможно в обозримой перспективе. Об этом в беседе с ТАСС рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Коллеги из ВОЗ настроены позитивно. Уверяю, тут нет никакой политики или предвзятости. Речь — о сложной бюрократической системе со своими правилами и протоколами. Никто не сомневается в эффективности "Спутника", но нужно соблюсти определённые формальности", — сказал министр.
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Мурашко добавил, что перспектива одобрения российской вакцины обозримая, однако конкретных дат не назвал, поскольку регистрацией препарата занимается не Минздрав России.
Ранее глава ВОЗ поблагодарил Владимира Путина за инициативу о взаимном признании вакцин в G20. Российский лидер озвучил такое предложение во время онлайн-выступления на саммите "Большой двадцатки".
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