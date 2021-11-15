Мурашко: В России завершается разработка лекарства, прерывающего развитие ковида
Министр не уточнил, о каком именно препарате идёт речь. Он пообещал предоставить подробности после завершения испытаний.
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Разработка российского препарата, позволяющего прерывать развитие коронавируса на начальной стадии, находится на завершающем этапе. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Пока, к сожалению, его нет ни у кого [лекарства от ковида], хотя мы тоже заканчиваем разработку препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения", — сказал Мурашко в интервью ТАСС.
Министр не уточнил, о каком именно лекарстве идёт речь. Он пообещал предоставить подробности после завершения испытаний.
Ранее был зарегистрирован первый российский инъекционный препарат для лечения ковида "Арепливир". Позже стали известны сроки запуска его производства.
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