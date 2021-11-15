Иммунолог озвучил наихудший для человека путь развития коронавируса
Самый надёжный способ защиты от инфекции — вакцинация, подчеркнул Владислав Жемчугов.
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Коронавирус SARS CoV-2 имеет три сценария развития. Такое мнение выразил специалист по особо опасным инфекциям иммунолог Владислав Жемчугов.
"Мы просчитываем эти варианты — как было с предыдущими вирусами, куда они делись. Атипичная пневмония (SARS. — Прим. Лайфа) и MERS (Ближневосточный респираторный синдром. — Прим. Лайфа) — их просто нет, никто не может их найти, они пропали. У них не произошло мутаций, которые позволили бы им дальше жить. Думаю, они просто погибли в природе, — сказал Жемчугов в эфире радио Sputnik.
Эксперт отметил, что вирусы могут находить себе новых хозяев, у которых заражение не будет приводить к болезни. В качестве примера он привёл вирус Эбола, который не убивает больших летучих мышей и не губит их иммунитет. При этом у человека при контакте с кровью носителя Эболы начинается заболевание. Врач добавил, что на данный момент есть три сценария развития коронавируса.
"Первый вариант — коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут "иммунный консенсус". Второй вариант — он может пропасть, как SARS и MERS. Третий вариант, самый плохой для человечества, — он будет всё время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа", — подчеркнул Жемчугов, напомнив, что самый надёжный способ защиты от ковида — вакцинация.
Ранее инфекционист Юрий Венгеров объяснил, почему новые штаммы коронавируса стоит лечить по схеме гриппа. По его мнению, инфекция не маскируется под симптомы другой болезни, а присоединяется к ней. То есть пациент борется с двумя вирусами сразу.
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