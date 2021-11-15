Гинцбург заявил об отсутствии негативных последствий при многократной ревакцинации

Негативных последствий при многократной ревакцинации от коронавируса не выявлено. Об этом сообщил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Были [случаи ревакцинации несколько раз], наблюдали за титром антител, всё нормально, всё хорошо", — приводит слова учёного ТАСС.

Он уточнил, что не было зарегистрировано "абсолютно никаких" негативных последствий при неоднократной ревакцинации.