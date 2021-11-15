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Гинцбург заявил об отсутствии негативных последствий при многократной ревакцинации

При этом сохраняется защитный уровень иммунитета, отметил директор центра Гамалеи.

14 ноября, 22:46

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Негативных последствий при многократной ревакцинации от коронавируса не выявлено. Об этом сообщил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Были [случаи ревакцинации несколько раз], наблюдали за титром антител, всё нормально, всё хорошо", приводит слова учёного ТАСС.

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Он уточнил, что не было зарегистрировано "абсолютно никаких" негативных последствий при неоднократной ревакцинации.

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Ранее инфекционист Евгений Тимаков указал на самый эффективный препарат для ревакцинации от ковида. По словам специалиста, побочных эффектов при этом не будет никаких, две платформы могут дополнять друг друга.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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