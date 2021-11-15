Вакцинацию от ковида могут включить в нацкалендарь прививок до конца года

Законопроект о внесении вакцинации от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок может быть рассмотрен во втором и третьем чтениях до конца года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Комитет Госдумы по охране здоровья.

"С технической и юридической точек зрения сегодня законопроект готов к принятию во втором и третьем чтениях. Думаю, что в ближайшее время мы его рассмотрим. Главная цель, которую он преследует, — определить порядок финансирования вакцинации", — отметил первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Он напомнил, что средства на прививочную кампанию выделяются из Резервного фонда Правительства РФ. Но после принятия норм они будут поступать из федерального бюджета. По словам Тумусова, в случае принятия законопроекта вакцинация станет обязательной для ряда категорий граждан. Речь идёт о медработниках, учителях и работниках торговли.

Другой зампред Комитета Госдумы по охране здоровья, Алексей Куринный, пояснил, что рассмотрение законопроекта по плану стоит в ноябре. Депутат отметил, что около 40 регионов ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, поэтому фактически нормы законопроекта уже действуют в России.

Вместе с тем источник в аппарате комитета сообщил, что рассмотрение могут перенести на декабрь.