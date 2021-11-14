Письмо Екатерины II о важности вакцинации выставят на аукцион
Кстати, послание монарха — первый известный документ о первой в России прививочной кампании.
Фото © MacDougall Arts
Лот с письмом российской императрицы Екатерины II о необходимости вакцинации и её портрет работы Дмитрия Левицкого выставят на аукцион. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аукционный дом MacDougalls's.
Письмо предназначалось генерал-фельдмаршалу графу Петру Румянцеву и было написано в ходе путешествия императрицы в Крым. Она рассказала, как можно организовать вакцинацию на государственном уровне. По её мнению, отсутствие таковой — это "великий вред особливо в простом народе". Организаторы торгов отметили, что письмо российской императрицы — первый известный документ о первой в России кампании по вакцинации.
"Между прочими предметами должности <...> одним из главнейших почитаться должен заведение прививания", — написала когда-то Екатерина II, кстати, как и сегодняшний Минздрав.
Директор MacDougalls's Екатерина Макдугалл отметила, что этот документ абсолютно потрясающий, поскольку это не просто росчерк пера, а именно подробное описание. Подлинность письма и автографы Екатерины были подтверждены академиком Хромовым. Между прочим, Екатерина была первым человеком в России, которая привилась в разгар эпидемии оспы, тогда она пошла на огромный риск.
Портрет Екатерины II и её письмо выставят одним лотом с оценкой от £0,8–1,2 млн (около 78–117 млн рублей). Экспозиция пройдёт в Москве с 19 по 30 ноября в усадьбе Зубовых на Таганке.
Кстати, Лайф ранее рассказывал, что нарисовавший Путина украинский депутат продаёт портрет. Пользователи готовы отдать за рисунок полторы тысячи гривен, несмотря на то что раскритиковали парламентария за его действия.
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