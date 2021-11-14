Письмо Екатерины II о важности вакцинации выставят на аукцион

Лот с письмом российской императрицы Екатерины II о необходимости вакцинации и её портрет работы Дмитрия Левицкого выставят на аукцион. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аукционный дом MacDougalls's.

Письмо предназначалось генерал-фельдмаршалу графу Петру Румянцеву и было написано в ходе путешествия императрицы в Крым. Она рассказала, как можно организовать вакцинацию на государственном уровне. По её мнению, отсутствие таковой — это "великий вред особливо в простом народе". Организаторы торгов отметили, что письмо российской императрицы — первый известный документ о первой в России кампании по вакцинации.

"Между прочими предметами должности <...> одним из главнейших почитаться должен заведение прививания", — написала когда-то Екатерина II, кстати, как и сегодняшний Минздрав.

Директор MacDougalls's Екатерина Макдугалл отметила, что этот документ абсолютно потрясающий, поскольку это не просто росчерк пера, а именно подробное описание. Подлинность письма и автографы Екатерины были подтверждены академиком Хромовым. Между прочим, Екатерина была первым человеком в России, которая привилась в разгар эпидемии оспы, тогда она пошла на огромный риск.

Портрет Екатерины II и её письмо выставят одним лотом с оценкой от £0,8–1,2 млн (около 78–117 млн рублей). Экспозиция пройдёт в Москве с 19 по 30 ноября в усадьбе Зубовых на Таганке.