Актёр из фильмов "Ржев" и "Девятаев" напился водки в самолёте из Антальи и расплакался

Неспокойным вышел для пассажиров рейс из турецкой Антальи, когда 30-летний петербургский актёр Сергей Качинский выпил прямо на борту лайнера и начал плакать. Он прояснил ситуацию в беседе с kp.ru после сообщений СМИ о его дебоше.

"На борту самолёта не было никакого моего концерта. Я во время полёта совершил ошибку, я открыл бутылку водки, купленную в duty free, и выпил. После этого я расплакался из-за горя в семье. Дело в том, что я рос без отца и матери. И иногда на меня находят чувства и я плачу. Поэтому в самолёте я плакал", — признался Сергей.

Потом он попросил у бортпроводника психологической помощи, к нему подошла стюардесса с валерьянкой и водой. По прилёте Сергея задержали полицейские, сопротивления он им не оказывал. К чести артиста, сыгравшего небольшие роли в фильмах "Ржев" и "Девятаев", отметим, что он на месте оплатил штраф, который ему выписали задержавшие по прилёте в Россию полицейские.