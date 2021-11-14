Актёр из фильмов "Ржев" и "Девятаев" напился водки в самолёте из Антальи и расплакался
Неадекватное поведение артист объяснил тем, что в его семье случилась трагедия и он решил выпить спиртного.
Фото © Кино-Театр.ру
Неспокойным вышел для пассажиров рейс из турецкой Антальи, когда 30-летний петербургский актёр Сергей Качинский выпил прямо на борту лайнера и начал плакать. Он прояснил ситуацию в беседе с kp.ru после сообщений СМИ о его дебоше.
"На борту самолёта не было никакого моего концерта. Я во время полёта совершил ошибку, я открыл бутылку водки, купленную в duty free, и выпил. После этого я расплакался из-за горя в семье. Дело в том, что я рос без отца и матери. И иногда на меня находят чувства и я плачу. Поэтому в самолёте я плакал", — признался Сергей.
Потом он попросил у бортпроводника психологической помощи, к нему подошла стюардесса с валерьянкой и водой. По прилёте Сергея задержали полицейские, сопротивления он им не оказывал. К чести артиста, сыгравшего небольшие роли в фильмах "Ржев" и "Девятаев", отметим, что он на месте оплатил штраф, который ему выписали задержавшие по прилёте в Россию полицейские.
А ранее Лайф писал, как пассажирка рейса Анапа — Москва закатила скандал в самолёте и покусала стюардессу. Девушка была пьяна во время инцидента. При этом от медицинского освидетельствования задержанная отказалась. Дебоширку арестовали на сутки.
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