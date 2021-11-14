Автомобиль взорвался у больницы в Ливерпуле, один человек погиб

Очевидцы засняли из окна больницы горящий после взрыва автомобиль. Видео © Twitter / @Acko

По меньшей мере один человек погиб, ещё один пострадал в результате взрыва машины возле больницы в Ливерпуле. Об этом в воскресенье сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на полицию.

"Предварительно, речь идёт о такси, которое остановилось возле больницы незадолго до взрыва", — сообщили в правоохранительных органах Британии.

По данным телеканала, взрыв произошёл в воскресенье утром. Пострадавший был госпитализирован, сейчас его жизни ничто не угрожает. К расследованию произошедшего подключились специалисты по борьбе с терроризмом.