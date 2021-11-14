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Автомобиль взорвался у больницы в Ливерпуле, один человек погиб

К расследованию произошедшего подключились специалисты по борьбе с терроризмом.

14 ноября, 17:01

Очевидцы засняли из окна больницы горящий после взрыва автомобиль. Видео © Twitter / @Acko

По меньшей мере один человек погиб, ещё один пострадал в результате взрыва машины возле больницы в Ливерпуле. Об этом в воскресенье сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на полицию.

"Предварительно, речь идёт о такси, которое остановилось возле больницы незадолго до взрыва", — сообщили в правоохранительных органах Британии.

По данным телеканала, взрыв произошёл в воскресенье утром. Пострадавший был госпитализирован, сейчас его жизни ничто не угрожает. К расследованию произошедшего подключились специалисты по борьбе с терроризмом.

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Ранее Лайф сообщал о взрыве в Кабуле, где, по данным местных СМИ, взорвалась закреплённая на автомобиле магнитная мина. В результате взрыва погибло четыре человека. Среди жертв атаки — журналист местного телеканала "Ариана ньюс" Хамид Сейгани.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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