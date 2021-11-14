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Двое детей провалились под лёд и утонули в Челябинской области

По предварительным данным, ребята гуляли по едва замёрзшему озеру без присмотра взрослых.

14 ноября, 16:44
<p>Фото © <a href="https://74.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4608064" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС РФ по Челябинской области</a></p>

Фото © ГУ МЧС РФ по Челябинской области

Двое детей утонули на реке Сынтасты в посёлке Бреды Челябинской области. Трагедия произошла сегодня, 14 ноября, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

"Свидетелем стал мужчина — житель посёлка, который вышел на берег рыбачить. Недалеко от берега в полынье он увидел детей и позвонил в экстренные службы", — рассказали в управлении.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, достали из воды тела двух мальчиков ориентировочно 9–10 лет. Точный возраст детей устанавливается. При выяснении обстоятельств установлено, что дети гуляли по неокрепшему льду без присмотра взрослых. На место трагедии выезжали 11 человек и четыре единицы техники, а также психолог для оказания психологической помощи родным детей.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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