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Американский конгрессмен проговорился о военных США на Украине

Так он прокомментировал письмо президенту США Джо Байдену с призывом направить корабли в Чёрное море.

14 ноября, 16:59

Фото © Getty Images / Spencer Platt

Американский конгрессмен Майк Тернер сообщил о присутствии военнослужащих США на территории Незалежной. Политик отметил, что для Вашингтона "стратегически важно" предоставлять Киеву разведданные и летальное оружие.

"На Украине уже есть наши военные", — ответил политик на вопрос ведущего телеканала Fox News о письме президенту США Джо Байдену, в котором содержался призыв направить корабли в Чёрное море.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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