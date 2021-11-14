Американский конгрессмен проговорился о военных США на Украине
Так он прокомментировал письмо президенту США Джо Байдену с призывом направить корабли в Чёрное море.
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Американский конгрессмен Майк Тернер сообщил о присутствии военнослужащих США на территории Незалежной. Политик отметил, что для Вашингтона "стратегически важно" предоставлять Киеву разведданные и летальное оружие.
"На Украине уже есть наши военные", — ответил политик на вопрос ведущего телеканала Fox News о письме президенту США Джо Байдену, в котором содержался призыв направить корабли в Чёрное море.
Ранее на Украине предсказали "реальные сроки нападения" России. Там отметили, что целью вторжения якобы станет создание политического кризиса в Киеве, свержение президента страны Владимира Зеленского и формирование марионеточного правительства.
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