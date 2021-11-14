Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин взял на себя вину за поражение в матче против Хорватии в рамках отбора ЧМ-2022.

"Поражение — полностью моя вина. 100%. Наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше", — заявил Карпин на послематчевой пресс-конференции.

Он также заметил, что сборная России позволила хорватам играть в атаку. При этом Карпин уверен, что футболисты должны хотеть получать мяч и не бояться этого делать, чего не было в сегодняшнем матче.