"Полностью моя вина": Карпин оценил поражение от Хорватии в решающем матче за выход на ЧМ-2022
Ранее наша команда не сумела выйти на турнир в Катар напрямую и теперь сыграет в стыковых матчах.
Фото © РФС
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин взял на себя вину за поражение в матче против Хорватии в рамках отбора ЧМ-2022.
"Поражение — полностью моя вина. 100%. Наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше", — заявил Карпин на послематчевой пресс-конференции.
Он также заметил, что сборная России позволила хорватам играть в атаку. При этом Карпин уверен, что футболисты должны хотеть получать мяч и не бояться этого делать, чего не было в сегодняшнем матче.
Ранее Лайф сообщал, что сборная России проиграла Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 и не смогла попасть на турнир напрямую. Команде Валерия Карпина предстоит принимать участие в стыковых матчах за право пробиться на мундиаль.
Комментариев: 0