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"Полностью моя вина": Карпин оценил поражение от Хорватии в решающем матче за выход на ЧМ-2022

Ранее наша команда не сумела выйти на турнир в Катар напрямую и теперь сыграет в стыковых матчах.

14 ноября, 17:11

Фото © РФС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин взял на себя вину за поражение в матче против Хорватии в рамках отбора ЧМ-2022.

"Поражение — полностью моя вина. 100%. Наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше", — заявил Карпин на послематчевой пресс-конференции.

Он также заметил, что сборная России позволила хорватам играть в атаку. При этом Карпин уверен, что футболисты должны хотеть получать мяч и не бояться этого делать, чего не было в сегодняшнем матче.

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Ранее Лайф сообщал, что сборная России проиграла Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 и не смогла попасть на турнир напрямую. Команде Валерия Карпина предстоит принимать участие в стыковых матчах за право пробиться на мундиаль.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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