"Они нас перехватили и доложили, что мы их фотографируем, у нас действительно были ручные 35-миллиметровые фотоаппараты. <…> Русские сообщили по радиосвязи, что их снимают, и поинтересовались, что им делать. Тогда один из диспетчеров решил пошутить и ответил: "Улыбнитесь". Кто бы мог подумать, что у русских вообще есть чувство юмора", — цитирует выдержку из книги портал Theaviationgeekclub.