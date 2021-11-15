"Улыбнитесь": Американский лётчик рассказал о шутках советских военных во время перехватов самолётов США
По словам эксперта по авиации Джо Копалмана, встречи в воздухе проходили спокойно и без нарушения государственной границы.
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Американских лётчиков удивило чувство юмора советских военных, поднимавших в воздух самолёты МиГ для перехвата истребителей оппонента. Об этом говорится в рассказе пилота Чака Хаусмана, который опубликован в сборнике, посвящённом воздушным миссиям Douglas F3D Skyknight (F-10).
"Они нас перехватили и доложили, что мы их фотографируем, у нас действительно были ручные 35-миллиметровые фотоаппараты. <…> Русские сообщили по радиосвязи, что их снимают, и поинтересовались, что им делать. Тогда один из диспетчеров решил пошутить и ответил: "Улыбнитесь". Кто бы мог подумать, что у русских вообще есть чувство юмора", — цитирует выдержку из книги портал Theaviationgeekclub.
При этом Хаусман не уточнил, откуда он узнал подробности переговоров советской стороны.
В книге отмечается, что американские пилоты, летавшие возле территории Дальнего Востока, считали советских коллег дружелюбными. Встречи в воздухе проходили спокойно и без нарушения государственной границы, пишет автор сборника эксперт по авиации Джо Копалман.
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