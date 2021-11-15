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Застыла на месте: Британскую боксёршу отправили в редкий стоячий нокаут, её спас рефери

До этого боя спортсменка не имела поражений в профессиональной карьере.

14 ноября, 21:52

Кадр из видео © Twitter / DAZN Boxing

Британскую боксёршу отправили в редкий стоячий нокаут, её спас рефери. Видео © Twitter / DAZN Boxing

Американская боксёрша Алисия Баумгарднер отметилась эффектным нокаутом в поединке с британской спортсменкой Терри Харпер. Девушки провели поединок за чемпионские пояса IBO и WBC в Шеффилде.

Бой продлился до четвёртого раунда, в котором Баумгарднер нокаутировала Харпер. Алисия нанесла жёсткий удар сопернице, от которого Терри на некоторое время отключилась, хотя продолжала стоять на ногах. Британская спортсменка буквально застыла в бессознательном состоянии. Баумгарднер бросилась добивать свою соперницу, но вовремя вмешался рефери и остановил поединок.

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Вскоре боксёрша из Британии пришла в себя. Отметим, что поражение от Баумгарднер стало для Харпер первым в профессиональной карьере.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Марк Петровский в Белграде одержал победу над представителем Армении Давидом Чалояном и стал чемпионом мира по боксу в весовой категории свыше 92 килограммов.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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