Застыла на месте: Британскую боксёршу отправили в редкий стоячий нокаут, её спас рефери
До этого боя спортсменка не имела поражений в профессиональной карьере.
Кадр из видео © Twitter / DAZN Boxing
Британскую боксёршу отправили в редкий стоячий нокаут, её спас рефери. Видео © Twitter / DAZN Boxing
Американская боксёрша Алисия Баумгарднер отметилась эффектным нокаутом в поединке с британской спортсменкой Терри Харпер. Девушки провели поединок за чемпионские пояса IBO и WBC в Шеффилде.
Бой продлился до четвёртого раунда, в котором Баумгарднер нокаутировала Харпер. Алисия нанесла жёсткий удар сопернице, от которого Терри на некоторое время отключилась, хотя продолжала стоять на ногах. Британская спортсменка буквально застыла в бессознательном состоянии. Баумгарднер бросилась добивать свою соперницу, но вовремя вмешался рефери и остановил поединок.
Вскоре боксёрша из Британии пришла в себя. Отметим, что поражение от Баумгарднер стало для Харпер первым в профессиональной карьере.
Ранее сообщалось, что российский боксёр Марк Петровский в Белграде одержал победу над представителем Армении Давидом Чалояном и стал чемпионом мира по боксу в весовой категории свыше 92 килограммов.
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