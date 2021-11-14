Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Сан-Паулу "Формулы-1", стартовав с 10-го места

Таким образом он сократил отставание в общем зачёте от Макса Ферстаппена до 14 очков.

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Сан-Паулу "Формулы-1". Он стартовал с 10-го места, однако смог прийти к финишу первым.

Второе место занял обладатель поула, представитель Нидерландов Макс Ферстаппен, выступающий за "Ред Булл". Третьим стал партнёр Хэмилтона финн Валттери Боттас. Россиянин Никита Мазепин занял 17-е место из 18 финишировавших, опередив своего напарника, немца Мика Шумахера.

Гонщиком дня болельщики выбрали Хэмилтона, отметив, что он стартовал с 10-го места после штрафа за замену мотора, но в итоге смог победить. В общем зачёте британец уступает Ферстаппену 14 очков — 318,5 против 332,5. В Кубке конструкторов лидирует "Мерседес" (521,5 очка), на второй строчке "Ред Булл" (510,5)

История этапа в Сан-Паулу знает яркие прорывы с дальних позиций. Расписание, квалификация и результаты гонки 2026 года собраны здесь.