Результаты Гран-при Бразилии F1 2026: Норрис выиграл в Сан-Паулу, Ферстаппен — второй
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Ландо Норрис выиграл Гран-при Бразилии Формулы-1 2026. Макс Ферстаппен прорвался с 21-го места на второе, Хаджар — третий. Итоговый протокол и результаты гонки.
Гран-при Сан-Паулу Формулы-1 2026: расписание сессий, квалификация и результаты гонки на трассе «Интерлагос». ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Ландо Норрис выиграл Гран-при Сан-Паулу Формулы-1 2026 года на трассе «Интерлагос». Пилот McLaren стартовал с поула и финишировал первым после 71 круга, опередив Макса Ферстаппена на 14,602 секунды. Ферстаппен совершил главный прорыв гонки — поднялся с 21-го места на второе. Третьим стал Исак Хаджар. Результат Джорджа Расселла и Кими Антонелли принёс Mercedes Кубок конструкторов-2026.
КОРОТКО
Победитель — Ландо Норрис. 2-е место — Макс Ферстаппен, стартовавший 21-м. 3-е — Исак Хаджар. Быстрейший круг — Кими Антонелли, 1:12,689 на 55-м круге. Mercedes досрочно выиграл Кубок конструкторов.
Результаты Гран-при Бразилии Формулы-1 2026: топ-10
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Финальная классификация учитывает послегоночный штраф Шарля Леклера: за контакт с Лиамом Лоусоном он получил пять секунд и опустился с седьмого на восьмое место.
Кто выиграл Гран-при Бразилии 2026
Победителем стал Ландо Норрис. Британец начал гонку с первого места и сохранил контроль в сложной гонке с переходом от дождевой трассы к подсыхающему асфальту и обратно к дождю в концовке. Это третья победа Норриса в сезоне-2026 и вторая подряд победа на этапе в Сан-Паулу.
Как Ферстаппен прорвался с 21-го места на второе
Макс Ферстаппен стартовал только 21-м, но отыграл 19 позиций и финишировал вторым. Он прошёл через плотный трафик, менял стратегию по мере изменения состояния трассы и в итоге уступил Норрису 14,602 секунды. Это крупнейший прорыв гонки по числу отыгранных мест.
Почему Mercedes стал чемпионом среди конструкторов
Джордж Расселл финишировал четвёртым, Кими Антонелли — пятым. Этих очков хватило Mercedes, чтобы досрочно оформить Кубок конструкторов 2026 года. После этапа у Mercedes 652 очка, у Ferrari — 512, у Red Bull — 415, у McLaren — 398.
Быстрейший круг Гран-при Сан-Паулу 2026
Быстрейший круг показал Кими Антонелли: 1:12,689 на 55-м круге. Второй результат по скорости круга — у Исака Хаджара (1:12,877), третий — у Ландо Норриса (1:12,983).
Что произошло с Леклером после финиша
Шарль Леклер пересёк финишную черту седьмым, но получил пятисекундный штраф за контакт с Лиамом Лоусоном в борьбе за позицию. После применения санкции Лоусон поднялся на седьмое место, а Леклер стал восьмым.
Как прошла гонка в Сан-Паулу
• Гонка стартовала на мокрой трассе: пилоты использовали промежуточные шины. По мере подсыхания асфальта команды переходили на слики, но в концовке дождь вернулся.
• Норрис контролировал темп после того, как ранние перестановки и ошибки соперников изменили порядок впереди. Ферстаппен постепенно пробивался через пелотон и поднялся на подиум с заднего ряда.
• Исак Хаджар принёс Red Bull второе место на подиуме вместе с Ферстаппеном. Льюис Хэмилтон, стартовавший 20-м, финишировал девятым и набрал два очка.
• Валттери Боттас не смог стартовать из-за технической проблемы, а Лэнс Стролл сошёл по ходу гонки.
Положение в чемпионате после Гран-при Бразилии
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- Кими Антонелли уже обеспечил себе титул ранее. После Сан-Паулу Ферстаппен укрепил второе место, а Расселл вышел на третью позицию в личном зачёте.
Расписание и результаты уикенда 6–8 ноября
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FAQ
- Кто выиграл Гран-при Бразилии Формулы-1 2026?
Ландо Норрис из McLaren.
- Кто занял второе место?
Макс Ферстаппен, который стартовал 21-м.
- Кто стал третьим?
Исак Хаджар из Red Bull.
- Кто показал быстрейший круг?
Кими Антонелли — 1:12,689 на 55-м круге.
- Как финишировал Льюис Хэмилтон?
Девятым, после старта с 20-й позиции.
- Почему Леклер стал восьмым?
После финиша он получил пятисекундный штраф за контакт с Лиамом Лоусоном.
- Кто выиграл Кубок конструкторов 2026?
Mercedes досрочно оформил титул в Сан-Паулу.
- Где проходила гонка?
На автодроме José Carlos Pace («Интерлагос») в Сан-Паулу.
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