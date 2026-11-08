Стартовая решётка Гран-при Сан-Паулу серьёзно перемешалась ещё до начала гонки. Штрафы за замену компонентов силовых установок получили сразу Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер, Макс Ферстаппен, Джордж Расселл и Серхио Перес. В результате фактический порядок старта заметно отличается от результатов дождевой квалификации.

Особенно сильно пострадали Хэмилтон и Ферстаппен. Ferrari первоначально установила на машины Хэмилтона и Леклера новые двигатели внутреннего сгорания сверх разрешённого сезонного лимита, за что каждому полагалось по десять штрафных позиций.

Но на этом проблемы Хэмилтона не закончились. Во время третьей тренировки британец пожаловался на вибрации, после чего его Ferrari потеряла мощность, а в кокпите появился дым. Команда решила заменить всю силовую установку, из-за чего семикратный чемпион мира оказался в группе пилотов, отправленных в конец стартовой решётки.

Red Bull пошёл ещё дальше с машиной Ферстаппена. На болиде четырёхкратного чемпиона заменили двигатель внутреннего сгорания, турбокомпрессор и элементы выхлопной системы. Суммарное наказание превышает 15 мест, поэтому по правилам голландец также отправляется в хвост пелотона.

Похожая ситуация у Серхио Переса: Cadillac установил на его машину новые двигатель, турбокомпрессор и MGU-K, что также означает старт с конца.

Меньше всех среди наказанных потерял Джордж Расселл. Пилот Mercedes получил пять мест за очередную замену двигателя. При этом в квалификации он показал второе время, поэтому штраф особенно сильно меняет картину в верхней части решётки.

Леклер квалифицировался четвёртым, но из-за десятиместного штрафа должен начать гонку с 14-й позиции. Хэмилтон, показавший 11-й результат, стартует 20-м. Официальный сайт «Формулы-1» прямо отмечает, что многочисленные санкции вместе с дождевой квалификацией создали необычную стартовую решётку.

При этом для Ферстаппена и Хэмилтона Интерлагос уже становился местом громких прорывов. В 2024 году Ферстаппен выиграл здесь, стартовав 17-м, а год спустя поднялся на подиум после старта с пит-лейна. Хэмилтон в 2021-м прорвался с последнего места на пятое в спринте, а затем выиграл основную гонку, стартовав десятым.

Поэтому штрафы не только перемешали решётку, но и создали главный сюжет гонки: сразу нескольким фаворитам придётся пробиваться через пелотон, пока пилоты из середины таблицы получили неожиданный шанс начать значительно выше привычных позиций.