Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис стал победителем квалификации Гран-при Бразилии — 20-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2026 года. Соревнования проходят на автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу.

Квалификация получилась непростой из-за сильного дождя, который несколько раз вынуждал организаторов останавливать заезды. Однако Норрис сумел показать лучшее время и завоевать поул-позицию, обеспечив себе право стартовать с первого места.

Главными соперниками британца стали представители «Мерседеса» Джордж Расселл и Кими Антонелли. Пилоты немецкой команды также пробились в заключительный сегмент квалификации, однако опередить Норриса не смогли.

Сильный ливень заметно осложнил борьбу за стартовые позиции. На трассе скапливалась вода, из-за чего гонщики испытывали проблемы со сцеплением. Во втором сегменте квалификации после аварии пилота «Хааса» Рафаэла Камары судьи вновь остановили сессию красными флагами.

Сама гонка Гран-при Бразилии состоится в воскресенье, 8 ноября. Начало запланировано на 20:00 по московскому времени. Спортсменам предстоит преодолеть 71 круг на трассе протяжённостью 4,309 километра.