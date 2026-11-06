Гран-при Сан-Паулу «Формулы-1» впервые с 2021 года пройдёт без спринта. Вместо единственной тренировки и дополнительной короткой гонки пилоты получат три полноценные практики перед квалификацией — и для машин нового поколения это может заметно изменить подготовку к этапу.

Сан-Паулу принимал Sprint каждый сезон с момента появления формата в «Формуле-1» в 2021 году. Однако в календарь спринтов на 2026-й «Интерлагос» не попал. В пятницу команды проведут первую и вторую тренировки, в субботу — третью, а уже после неё состоится квалификация.

Главный плюс нового для Интерлагоса формата — дополнительное время на поиск настроек машин 2026 года. На Sprint-уикенде у команд есть только одна тренировка перед первой соревновательной сессией, поэтому ошибка в первоначальных настройках может дорого стоить.

Фернандо Алонсо прямо отметил перед Гран-при, что отсутствие спринта даст пилотам больше времени на тренировки и настройку машины. Макс Ферстаппен тоже обратил внимание на дополнительное время, хотя предупредил, что заранее неизвестно, кому именно оно сыграет на руку.

Особенно выгодным обычный формат может оказаться для дебютанта Haas Рафаэла Камары. 21-летний бразилец впервые выступает на «Интерлагосе» и впервые садится за нынешнюю машину команды непосредственно в рамках гоночного уик-энда.

Сам Камара уже назвал три тренировки преимуществом: FP1, FP2 и FP3 дадут ему время разобраться с трассой, адаптироваться к болиду и подойти к квалификации увереннее. Для новичка один дополнительный день работы с машиной фактически превращает потенциально жёсткий дебют в куда более управляемую задачу.

Дополнительное время может помочь и командам, которые особенно чувствительны к настройкам. Ферстаппен отметил, что разрывы среди лидеров сейчас настолько малы, что результат способен зависеть от точной настройки машины и работы с распределением энергии. В обычном формате инженеры получают три часа практики вместо одного, чтобы подобрать подходящий вариант.

Обратная сторона — снижение элемента неожиданности. Спринты оставляют командам минимум времени на исправление ошибок и потому нередко перемешивают привычный порядок. Три тренировки дают фаворитам больше возможностей найти оптимальные настройки ещё до квалификации. Официальная «Формула-1» также отмечает, что ограниченное время на Sprint-уикендах наказывает команды за ошибочные первоначальные решения.

Так что одним из главных победителей перемены уже до старта можно назвать Камару: дебютировать на незнакомой трассе и новой машине после трёх тренировок заметно проще, чем после одной. А для остальных команд возвращение обычного формата означает больше данных — и меньше оправданий, если настройки всё-таки окажутся неудачными.