Кими Антонелли: кто такой самый молодой чемпион Формулы-1, возраст, карьера и рекорды Оглавление Кими Антонелли: главное за минуту Кто такой Кими Антонелли Сколько лет Кими Антонелли и какой рекорд он установил Как Кими Антонелли стал чемпионом Формулы-1 в 2026 году Какие рекорды Кими Антонелли поставил в сезоне-2026 Путь Антонелли: от картинга до Формулы-1 Картинг Формула-4 Formula Regional Формула-2 Формула-1 Кто родители Кими Антонелли Почему его зовут Кими и связан ли он с Кими Райкконеном Почему Антонелли выступает под номером 12 Почему титул Антонелли важен для Италии Статистика Кими Антонелли в сезоне-2026 к моменту титула Что дальше для Кими Антонелли FAQ Кими Антонелли в 20 лет стал самым молодым чемпионом Формулы-1. Биография пилота Mercedes: возраст, родители, путь из картинга, сезон-2026, победы и главные рекорды. Кими Антонелли в 20 лет стал самым молодым чемпионом мира в истории Формулы-1. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Philippe Magoni / АР, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кими Антонелли стал самым молодым чемпионом мира в истории Формулы-1. 1 ноября 2026 года 20-летний итальянец финишировал третьим на Гран-при Мехико и досрочно обеспечил себе титул за четыре этапа до конца сезона. Пилот Mercedes выиграл чемпионат в возрасте 20 лет и 68 дней — прежний рекорд Себастьяна Феттеля держался с 2010 года.

Антонелли потребовалось всего два сезона в Формуле-1, чтобы пройти путь от дебютанта до чемпиона мира. К моменту титула в сезоне-2026 он набрал 380 очков, выиграл девять Гран-при и стал первым итальянским чемпионом за 73 года.

Life.ru рассказывает, кто такой Андреа Кими Антонелли, сколько ему лет, как он попал в Mercedes, кто его отец, почему он выступает под номером 12 и какие рекорды уже успел переписать.

Кими Антонелли: главное за минуту

Полное имя — Андреа Кими Антонелли (Andrea Kimi Antonelli)

Дата рождения — 25 августа 2006 года

Возраст — 20 лет

Место рождения — Болонья, Италия

Команда — Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Номер — 12

Титул — Чемпион мира Формулы-1 2026 года

Возраст при завоевании титула — 20 лет и 68 дней — рекорд Формулы-1

Сезон-2026 к моменту титула — 380 очков, 9 побед в Гран-при, 16 подиумов, 7 поулов

Главный исторический факт — Первый чемпион Италии с Альберто Аскари в 1953 году

Кими Антонелли прошёл путь от юниорской программы Mercedes до чемпионского титула Формулы-1. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kimi.antonelli

Кто такой Кими Антонелли

Андреа Кими Антонелли — итальянский автогонщик, пилот Mercedes и чемпион мира Формулы-1 2026 года. Он родился 25 августа 2006 года в Болонье и вырос в гоночной семье: его отец Марко Антонелли сам выступал в автоспорте и руководит собственной командой.

Антонелли начал заниматься картингом в семь лет. Mercedes заметил его ещё ребёнком: в апреле 2019 года, когда Кими было 12 лет, он вошёл в юниорскую программу команды. Уже тогда его считали одним из самых перспективных европейских гонщиков своего поколения.

В Формуле-1 Антонелли дебютировал за Mercedes в 2025 году. Через год он превратился из молодого пилота с большим потенциалом в чемпиона мира и обладателя сразу нескольких возрастных рекордов.

Сколько лет Кими Антонелли и какой рекорд он установил

Кими Антонелли родился 25 августа 2006 года. Титул Формулы-1 он оформил 1 ноября 2026-го — в возрасте 20 лет и 68 дней.

До него самым молодым чемпионом мира был Себастьян Феттель: немец выиграл первый титул с Red Bull в 2010 году в возрасте 23 лет и 134 дней. Антонелли улучшил рекорд более чем на три года.

Антонелли стал самым молодым чемпионом Формулы-1 и первым обладателем титула, родившимся в 2000-х годах. Инфографика © Life.ru

Как Кими Антонелли стал чемпионом Формулы-1 в 2026 году

Чемпионство Антонелли стало итогом доминирующего второго сезона в Формуле-1. Перед Гран-при Мехико ему было достаточно финишировать девятым независимо от результатов ближайших соперников.

В квалификации итальянец получил четвёртую стартовую позицию, а в гонке финишировал третьим — позади Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона. Подиума хватило, чтобы сделать отрыв в чемпионате недосягаемым за четыре этапа до конца сезона.

После 19 Гран-при на счету Антонелли было 380 очков, девять побед, 16 подиумов и семь поул-позиций. Это был его первый титул чемпиона мира.

Какие рекорды Кими Антонелли поставил в сезоне-2026

Чемпионский титул — не единственный исторический результат Антонелли. За сезон он успел переписать сразу несколько рекордов Формулы-1.

Самый молодой чемпион мира Формулы-1 — 20 лет и 68 дней.

Самый молодой обладатель поул-позиции в Гран-при: первый поул он взял в Китае в возрасте 19 лет, 6 месяцев и 18 дней.

Первый чемпион мира Формулы-1, родившийся в 2000-х годах.

Первый итальянский чемпион мира с 1953 года и только третий чемпион-итальянец после Джузеппе Фарины и Альберто Аскари.

Первый итальянец за 60 лет, выигравший домашний Гран-при Италии: в Монце он победил в сентябре 2026 года.

Один из редких пилотов, выигравших чемпионат уже во втором сезоне в Формуле-1.

В сезоне-2026 Кими Антонелли выиграл девять Гран-при и впервые стал чемпионом мира Формулы-1. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kimi.antonelli

Путь Антонелли: от картинга до Формулы-1

Картинг

Антонелли начал выступать в картинге в семь лет. В 2019 году он выиграл WSK Euro Series и WSK Super Master Series в категории OK Junior, а затем дважды подряд — в 2020 и 2021 годах — становился чемпионом Европы FIA по картингу.

Формула-4

В 2021 году Кими дебютировал в гонках с открытыми колёсами, а в сезоне-2022 выиграл и итальянскую, и немецкую Формулу-4. По данным Mercedes, в том году он одержал 22 победы и завоевал 21 поул.

Formula Regional

В 2023 году Антонелли взял два чемпионата Formula Regional: ближневосточный и европейский. После этого Mercedes решил не вести его по классической лестнице через Формулу-3, а сразу перевёл в Формулу-2.

Формула-2

В 2024 году Антонелли выступал в Формуле-2 за PREMA. Он выиграл гонки в Сильверстоуне и Будапеште и стал самым молодым многократным победителем гонок серии на тот момент. В том же году он впервые выехал на трассу в рамках уик-энда Формулы-1 — на тренировке Гран-при Италии.

Формула-1

Полноценный дебют в Формуле-1 состоялся в 2025 году. В Канаде Антонелли взял первый подиум, финишировав третьим, а сезон завершил несколькими сильными результатами. В 2026-м он совершил скачок в борьбу за титул и уже во второй год стал чемпионом мира.

В Формуле-1 Антонелли дебютировал за Mercedes в 2025 году, а уже во втором сезоне завоевал чемпионский титул. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kimi.antonelli

Кто родители Кими Антонелли

Отец гонщика — Марко Антонелли, бывший автогонщик и руководитель команды Antonelli Motorsport. Благодаря семье Кими с детства находился рядом с профессиональным автоспортом и начал картинговую карьеру очень рано.

Mercedes подчёркивает, что Антонелли не просто вырос в гоночной среде, но и прошёл собственный полноценный путь через картинг и младшие формулы: в юниорскую программу немецкой команды он вошёл в 12 лет.

Почему его зовут Кими и связан ли он с Кими Райкконеном

Полное имя гонщика — Андреа Кими Антонелли. Несмотря на очевидную ассоциацию с чемпионом мира 2007 года Кими Райкконеном, Антонелли не был назван в его честь.

По рассказу самого пилота, имя Кими предложил друг семьи Энрико Бертаджа — бывший автогонщик. Семья сочла сочетание удачным. Близкие и друзья часто называют Антонелли Андреа, а в автоспорте он известен именно как Кими.

Почему Антонелли выступает под номером 12

В Формуле-1 Антонелли выбрал номер 12. Он использовал его ещё в младших сериях и выигрывал с ним титулы в Формуле-4 и Formula Regional. Кроме того, номер 12 связан с его кумиром Айртоном Сенной: бразилец выступал с этим номером в Lotus в 1980-х.

Есть и личная деталь: Антонелли было 12 лет, когда он вошёл в юниорскую программу Mercedes. После завоевания чемпионства пилот заявил, что намерен сохранить номер 12, а не переходить на чемпионскую единицу.

Почему титул Антонелли важен для Италии

До Антонелли Италия ждала чемпиона Формулы-1 73 года. Первым чемпионом серии был Джузеппе Фарина в 1950-м, затем Альберто Аскари выиграл титулы 1952 и 1953 годов. После Аскари итальянские гонщики больше семи десятилетий не брали чемпионство.

В 2026 году Антонелли стал третьим итальянским чемпионом мира. В том же сезоне он выиграл Гран-при Италии в Монце — первым из итальянцев с 1966 года.

Статистика Кими Антонелли в сезоне-2026 к моменту титула

Статистика Кими Антонелли к моменту чемпионского титула: 380 очков, девять побед, 16 подиумов и семь поул-позиций. Инфографика © Life.ru

Что дальше для Кими Антонелли

Титул 2026 года Антонелли оформил досрочно, поэтому оставшиеся этапы сезона уже не могут изменить имя чемпиона. Главный вопрос теперь — сможет ли он превратить первый титул в долгую чемпионскую серию и закрепиться среди главных фигур новой эпохи Формулы-1.

Для Mercedes победа Антонелли особенно символична: он стал первым выпускником собственной юниорской программы команды, добравшимся до чемпионского титула Формулы-1.

В Сан-Паулу Антонелли приедет уже в статусе чемпиона. Общий зачёт пилотов, расписание сессий и результаты этапа собраны в отдельном хабе Life.ru.

FAQ

Сколько лет Кими Антонелли?

Кими Антонелли 20 лет. Он родился 25 августа 2006 года в Болонье.

Когда Кими Антонелли стал чемпионом Формулы-1?

Он гарантировал себе титул 1 ноября 2026 года на Гран-при Мехико, финишировав третьим.

Сколько лет было Антонелли при завоевании титула?

20 лет и 68 дней. Это рекорд Формулы-1.

Кто был самым молодым чемпионом до Антонелли?

Себастьян Феттель. В 2010 году он взял первый титул в возрасте 23 лет и 134 дней.

За какую команду выступает Кими Антонелли?

За Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.

Какой номер у Антонелли?

Номер 12. Он связан с его карьерой в младших формулах и с кумиром Антонелли Айртоном Сенной.

Кими Антонелли назван в честь Кими Райкконена?

Нет. По словам Антонелли, имя Кими предложил друг семьи, и оно не было дано ему в честь Райкконена.

Кто отец Кими Антонелли?

Марко Антонелли — бывший автогонщик и руководитель собственной гоночной команды.

Сколько побед у Антонелли в 2026 году?

К моменту завоевания титула после Гран-при Мехико у него было девять побед в Гран-при.

Кто последний итальянский чемпион Формулы-1 до Антонелли?

Альберто Аскари, выигравший чемпионаты 1952 и 1953 годов.

Авторы Александра Новоселова