Кими Антонелли: кто такой самый молодой чемпион Формулы-1, возраст, карьера и рекорды
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Кими Антонелли в 20 лет стал самым молодым чемпионом Формулы-1. Биография пилота Mercedes: возраст, родители, путь из картинга, сезон-2026, победы и главные рекорды.
Кими Антонелли в 20 лет стал самым молодым чемпионом мира в истории Формулы-1. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Philippe Magoni / АР, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Кими Антонелли стал самым молодым чемпионом мира в истории Формулы-1. 1 ноября 2026 года 20-летний итальянец финишировал третьим на Гран-при Мехико и досрочно обеспечил себе титул за четыре этапа до конца сезона. Пилот Mercedes выиграл чемпионат в возрасте 20 лет и 68 дней — прежний рекорд Себастьяна Феттеля держался с 2010 года.
Антонелли потребовалось всего два сезона в Формуле-1, чтобы пройти путь от дебютанта до чемпиона мира. К моменту титула в сезоне-2026 он набрал 380 очков, выиграл девять Гран-при и стал первым итальянским чемпионом за 73 года.
Life.ru рассказывает, кто такой Андреа Кими Антонелли, сколько ему лет, как он попал в Mercedes, кто его отец, почему он выступает под номером 12 и какие рекорды уже успел переписать.
Кими Антонелли: главное за минуту
Полное имя — Андреа Кими Антонелли (Andrea Kimi Antonelli)
Дата рождения — 25 августа 2006 года
Возраст — 20 лет
Место рождения — Болонья, Италия
Команда — Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
Номер — 12
Титул — Чемпион мира Формулы-1 2026 года
Возраст при завоевании титула — 20 лет и 68 дней — рекорд Формулы-1
Сезон-2026 к моменту титула — 380 очков, 9 побед в Гран-при, 16 подиумов, 7 поулов
Главный исторический факт — Первый чемпион Италии с Альберто Аскари в 1953 году
Кими Антонелли прошёл путь от юниорской программы Mercedes до чемпионского титула Формулы-1. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kimi.antonelli
Кто такой Кими Антонелли
Андреа Кими Антонелли — итальянский автогонщик, пилот Mercedes и чемпион мира Формулы-1 2026 года. Он родился 25 августа 2006 года в Болонье и вырос в гоночной семье: его отец Марко Антонелли сам выступал в автоспорте и руководит собственной командой.
Антонелли начал заниматься картингом в семь лет. Mercedes заметил его ещё ребёнком: в апреле 2019 года, когда Кими было 12 лет, он вошёл в юниорскую программу команды. Уже тогда его считали одним из самых перспективных европейских гонщиков своего поколения.
В Формуле-1 Антонелли дебютировал за Mercedes в 2025 году. Через год он превратился из молодого пилота с большим потенциалом в чемпиона мира и обладателя сразу нескольких возрастных рекордов.
Сколько лет Кими Антонелли и какой рекорд он установил
Кими Антонелли родился 25 августа 2006 года. Титул Формулы-1 он оформил 1 ноября 2026-го — в возрасте 20 лет и 68 дней.
До него самым молодым чемпионом мира был Себастьян Феттель: немец выиграл первый титул с Red Bull в 2010 году в возрасте 23 лет и 134 дней. Антонелли улучшил рекорд более чем на три года.
Антонелли стал самым молодым чемпионом Формулы-1 и первым обладателем титула, родившимся в 2000-х годах. Инфографика © Life.ru
Как Кими Антонелли стал чемпионом Формулы-1 в 2026 году
Чемпионство Антонелли стало итогом доминирующего второго сезона в Формуле-1. Перед Гран-при Мехико ему было достаточно финишировать девятым независимо от результатов ближайших соперников.
В квалификации итальянец получил четвёртую стартовую позицию, а в гонке финишировал третьим — позади Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона. Подиума хватило, чтобы сделать отрыв в чемпионате недосягаемым за четыре этапа до конца сезона.
После 19 Гран-при на счету Антонелли было 380 очков, девять побед, 16 подиумов и семь поул-позиций. Это был его первый титул чемпиона мира.
Какие рекорды Кими Антонелли поставил в сезоне-2026
Чемпионский титул — не единственный исторический результат Антонелли. За сезон он успел переписать сразу несколько рекордов Формулы-1.
- Самый молодой чемпион мира Формулы-1 — 20 лет и 68 дней.
- Самый молодой обладатель поул-позиции в Гран-при: первый поул он взял в Китае в возрасте 19 лет, 6 месяцев и 18 дней.
- Первый чемпион мира Формулы-1, родившийся в 2000-х годах.
- Первый итальянский чемпион мира с 1953 года и только третий чемпион-итальянец после Джузеппе Фарины и Альберто Аскари.
- Первый итальянец за 60 лет, выигравший домашний Гран-при Италии: в Монце он победил в сентябре 2026 года.
- Один из редких пилотов, выигравших чемпионат уже во втором сезоне в Формуле-1.
В сезоне-2026 Кими Антонелли выиграл девять Гран-при и впервые стал чемпионом мира Формулы-1. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kimi.antonelli
Путь Антонелли: от картинга до Формулы-1
Картинг
Антонелли начал выступать в картинге в семь лет. В 2019 году он выиграл WSK Euro Series и WSK Super Master Series в категории OK Junior, а затем дважды подряд — в 2020 и 2021 годах — становился чемпионом Европы FIA по картингу.
Формула-4
В 2021 году Кими дебютировал в гонках с открытыми колёсами, а в сезоне-2022 выиграл и итальянскую, и немецкую Формулу-4. По данным Mercedes, в том году он одержал 22 победы и завоевал 21 поул.
Formula Regional
В 2023 году Антонелли взял два чемпионата Formula Regional: ближневосточный и европейский. После этого Mercedes решил не вести его по классической лестнице через Формулу-3, а сразу перевёл в Формулу-2.
Формула-2
В 2024 году Антонелли выступал в Формуле-2 за PREMA. Он выиграл гонки в Сильверстоуне и Будапеште и стал самым молодым многократным победителем гонок серии на тот момент. В том же году он впервые выехал на трассу в рамках уик-энда Формулы-1 — на тренировке Гран-при Италии.
Формула-1
Полноценный дебют в Формуле-1 состоялся в 2025 году. В Канаде Антонелли взял первый подиум, финишировав третьим, а сезон завершил несколькими сильными результатами. В 2026-м он совершил скачок в борьбу за титул и уже во второй год стал чемпионом мира.
В Формуле-1 Антонелли дебютировал за Mercedes в 2025 году, а уже во втором сезоне завоевал чемпионский титул. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kimi.antonelli
Кто родители Кими Антонелли
Отец гонщика — Марко Антонелли, бывший автогонщик и руководитель команды Antonelli Motorsport. Благодаря семье Кими с детства находился рядом с профессиональным автоспортом и начал картинговую карьеру очень рано.
Mercedes подчёркивает, что Антонелли не просто вырос в гоночной среде, но и прошёл собственный полноценный путь через картинг и младшие формулы: в юниорскую программу немецкой команды он вошёл в 12 лет.
Почему его зовут Кими и связан ли он с Кими Райкконеном
Полное имя гонщика — Андреа Кими Антонелли. Несмотря на очевидную ассоциацию с чемпионом мира 2007 года Кими Райкконеном, Антонелли не был назван в его честь.
По рассказу самого пилота, имя Кими предложил друг семьи Энрико Бертаджа — бывший автогонщик. Семья сочла сочетание удачным. Близкие и друзья часто называют Антонелли Андреа, а в автоспорте он известен именно как Кими.
Почему Антонелли выступает под номером 12
В Формуле-1 Антонелли выбрал номер 12. Он использовал его ещё в младших сериях и выигрывал с ним титулы в Формуле-4 и Formula Regional. Кроме того, номер 12 связан с его кумиром Айртоном Сенной: бразилец выступал с этим номером в Lotus в 1980-х.
Есть и личная деталь: Антонелли было 12 лет, когда он вошёл в юниорскую программу Mercedes. После завоевания чемпионства пилот заявил, что намерен сохранить номер 12, а не переходить на чемпионскую единицу.
Почему титул Антонелли важен для Италии
До Антонелли Италия ждала чемпиона Формулы-1 73 года. Первым чемпионом серии был Джузеппе Фарина в 1950-м, затем Альберто Аскари выиграл титулы 1952 и 1953 годов. После Аскари итальянские гонщики больше семи десятилетий не брали чемпионство.
В 2026 году Антонелли стал третьим итальянским чемпионом мира. В том же сезоне он выиграл Гран-при Италии в Монце — первым из итальянцев с 1966 года.
Статистика Кими Антонелли в сезоне-2026 к моменту титула
Статистика Кими Антонелли к моменту чемпионского титула: 380 очков, девять побед, 16 подиумов и семь поул-позиций. Инфографика © Life.ru
Что дальше для Кими Антонелли
Титул 2026 года Антонелли оформил досрочно, поэтому оставшиеся этапы сезона уже не могут изменить имя чемпиона. Главный вопрос теперь — сможет ли он превратить первый титул в долгую чемпионскую серию и закрепиться среди главных фигур новой эпохи Формулы-1.
Для Mercedes победа Антонелли особенно символична: он стал первым выпускником собственной юниорской программы команды, добравшимся до чемпионского титула Формулы-1.
В Сан-Паулу Антонелли приедет уже в статусе чемпиона. Общий зачёт пилотов, расписание сессий и результаты этапа собраны в отдельном хабе Life.ru.
FAQ
- Сколько лет Кими Антонелли?
Кими Антонелли 20 лет. Он родился 25 августа 2006 года в Болонье.
- Когда Кими Антонелли стал чемпионом Формулы-1?
Он гарантировал себе титул 1 ноября 2026 года на Гран-при Мехико, финишировав третьим.
- Сколько лет было Антонелли при завоевании титула?
20 лет и 68 дней. Это рекорд Формулы-1.
- Кто был самым молодым чемпионом до Антонелли?
Себастьян Феттель. В 2010 году он взял первый титул в возрасте 23 лет и 134 дней.
- За какую команду выступает Кими Антонелли?
За Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.
- Какой номер у Антонелли?
Номер 12. Он связан с его карьерой в младших формулах и с кумиром Антонелли Айртоном Сенной.
- Кими Антонелли назван в честь Кими Райкконена?
Нет. По словам Антонелли, имя Кими предложил друг семьи, и оно не было дано ему в честь Райкконена.
- Кто отец Кими Антонелли?
Марко Антонелли — бывший автогонщик и руководитель собственной гоночной команды.
- Сколько побед у Антонелли в 2026 году?
К моменту завоевания титула после Гран-при Мехико у него было девять побед в Гран-при.
- Кто последний итальянский чемпион Формулы-1 до Антонелли?
Альберто Аскари, выигравший чемпионаты 1952 и 1953 годов.