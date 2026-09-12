Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис выиграл квалификацию Гран-при Испании «Формулы-1». Этап проходит на новой городской трассе «Мадринг» в Мадриде.

Второе место занял итальянец Кими Антонелли из «Мерседеса». Третьим стал действующий четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Для Норриса этот поул стал важным результатом в борьбе за позиции в личном зачёте. Перед этапом в Испании британец занимает четвёртое место в чемпионате с 171 очком. Антонелли лидирует с 267 баллами.

Гонка Гран-при Испании состоится в воскресенье, 13 сентября. Старт запланирован на 16:00 мск. Нынешний этап впервые проходит на городской трассе «Мадринг». Команды заранее готовили специальные обновления машин под особенности нового автодрома.

Ранее Life.ru сообщал, что Норрис выиграл Гран-при Нидерландов «Формулы-1». Тогда британец также стартовал с поул-позиции и одержал вторую победу подряд. Вторым финишировал Кими Антонелли, а третьим — Джордж Расселл.