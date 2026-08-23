Норрис одержал победу на Гран-при Нидерландов «Формулы-1»

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис выиграл Гран-при Нидерландов «Формулы-1». Результаты гонки опубликованы на официальном сайте чемпионата.

Вторым финишировал лидер личного зачёта Кими Антонелли из «Мерседеса», уступив победителю 11,536 секунды. Третье место занял его партнёр по команде Джордж Расселл. Норрис стартовал с поул-позиции, однако после остановки гонки пропустил вперёд Антонелли. Британец вернул лидерство в заключительной трети дистанции и одержал вторую победу подряд.

Следующий этап состоится в итальянской Монце с 4 по 6 сентября. Основная гонка пройдёт в воскресенье.

Ранее сообщалось, что гонку Гран-при Нидерландов пришлось остановить уже на первом круге из-за аварии Макса Ферстаппена. Четырёхкратный чемпион Формулы-1 потерял управление на мокрой трассе и влетел в отбойник. Сам гонщик не пострадал, он сообщил по радио, что с ним всё в порядке.