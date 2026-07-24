Старт Гран-при Венгрии 2026: Вспоминаем топ-7 величайших гонщиков «Формулы-1» за всю историю

Сегодня, 24 июля, в Будапеште стартует очередной уик-энд «Формулы-1». Отличный повод вспомнить, почему мы вообще так их любим. Королевские гонки давно перестали быть просто спортом: скорость, риск и характер пилотов превращают каждый этап в настоящее шоу. За десятилетия в «Формуле-1» появлялись гонщики, которых обожали не только фанаты, но и вообще весь мир. Кто-то поражал бесстрашием, а кто-то просто ехал так, что дух захватывало у миллионов зрителей. Самое время вспомнить семерых из них.

7-е место. Джеки Стюарт: инженер за рулём

Джеки Стюарт: как гонщик изменил безопасность «Формулы-1». Фото © ТАСС / imago images / Pressefoto Baumann

Шотландец Джеки Стюарт трижды становился чемпионом мира: в 1969, 1971 и 1973 годах, но в историю вошёл не только победами. После страшной аварии на «Спа» в 1966 году, когда он застрял в перевёрнутой машине без помощи, Стюарт много лет боролся за безопасность гонок: ремни, ограждения, врачи прямо на трассе. При этом за рулём он оставался филигранным и расчётливым, без лишнего риска. Стюарт доказал: скорость и трезвая голова прекрасно уживаются друг с другом.

6-е место. Ники Лауда: возвращение с того света

Ники Лауда: возвращение в кабину после страшной аварии. Фото © ТАСС / АР / E. Di Baia

Австриец Ники Лауда трижды становился чемпионом: в 1975, 1977 и 1984 годах. Но это даже не главное. В 1976 году на «Нюрбургринге» его болид загорелся и Лауда получил страшные ожоги лица и лёгких. Врачи почти простились с ним, а Ники вернулся в кабину уже через шесть недель, с обожжённой кожей и забинтованной головой. Через год Лауда снова взял титул, доказав, что характер сильнее пламени.

5-е место. Ален Прост: профессор с холодной головой

Ален Прост: гонщик по прозвищу Профессор «Формулы-1». Фото © ТАСС / АР / imago sportfotodienst

Француз Ален Прост выигрывал чемпионский титул «Формулы-1» четырежды — в 1985, 1986, 1989 и 1993 годах, и получил прозвище Профессор за умение просчитывать гонку на несколько кругов вперёд. Прост редко рисковал напрасно: там, где соперники ломали болиды в отчаянных обгонах, он экономил шины и топливо, а победу забирал уже на финише. Его многолетнее противостояние с Айртоном Сенной стало одной из самых острых глав в истории спорта девяностых годов.

4-е место. Айртон Сенна: гений на грани возможного

Айртон Сенна: рекорд поулов и гибель на Гран-при Сан-Марино. Фото © ТАСС / picture alliance / Stefano Spazi

Бразилец Айртон Сенна чемпионский титул брал трижды — в 1988, 1990 и 1991 годах, а квалификации превращал в отдельный вид искусства: 65 поулов остаются одним из самых внушительных достижений «Формулы-1». В дождь Сенна ехал так, будто видел трассу насквозь, а на сухом асфальте выжимал из машины то, на что не решались другие. Его гибель в Имоле в 1994 году потрясла мир и заставила гонки пересмотреть систему безопасности.

3-е место. Михаэль Шумахер: машина для побед

Михаэль Шумахер: семь титулов и эпоха доминирования «Феррари». Фото © ТАСС / DPA / Harry Melchert

Немец Михаэль Шумахер выигрывал чемпионский титул «Формулы-1» семь раз — в 1994-м, 1995-м и с 2000-го по 2004 год, а заодно установил рекорд по количеству побед, который продержался почти два десятилетия. Шумахер первым превратил подготовку гонщика в настоящую науку: часы в симуляторе, идеальная физическая форма, скрупулёзная работа с инженерами над каждым миллиметром болида. Именно вокруг него «Феррари» выстроила целую эпоху доминирования в начале нулевых.

2-е место. Хуан-Мануэль Фанхио: аргентинский бог скорости

Хуан-Мануэль Фанхио: пять титулов чемпиона мира «Формулы-1». Фото © ТАСС / imago sportfotodienst via www.imago-images.de

Фанхио взял пять титулов чемпиона мира в гонках — в 1951-м и с 1954-го по 1957 год, причём успевал побеждать за рулём четырёх разных команд подряд. В его времена машины были куда опаснее нынешних болидов, а трассы почти не имели защитных ограждений, но аргентинец избегал серьёзных аварий на протяжении всей карьеры. Свой последний титул Фанхио взял в 46 лет — рекорд возраста чемпиона мира держится до сих пор.

1-е место. Льюис Хэмилтон: рекордсмен современной эпохи

Льюис Хэмилтон: рекордсмен по победам в истории «Формулы-1». Фото © Wikipedia / Jen_ross83

Британец Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира в 2008, 2014, 2015-м и с 2017-го по 2019 год, а по количеству побед и поул-позиций обошёл вообще всех гонщиков в истории «Формулы-1». Хэмилтон пришёл в спорт из простой семьи и много лет боролся не только с соперниками, но и со скепсисом вокруг темнокожего пилота в некогда закрытом британском автоспорте. Его дуэли с Себастьяном Феттелем и Максом Ферстаппеном собирали у экранов миллионы зрителей.

Все гонщики из этого списка объединены одним качеством: умением превращать скорость в искусство, а риск на трассе — в холодный расчёт. Одни ломали рекорды десятилетиями, другие возвращались после страшных аварий и снова садились за руль, третьи меняли саму культуру гонок. Пока новые пилоты вроде Ферстаппена и Норриса пишут собственную историю прямо сейчас, старые легенды остаются мерилом, с которым болельщики сравнивают каждое новое поколение гонщиков на трассе. А если после гонок в Будапеште вам захочется размяться не только за рулём, но и головой, попробуйте угадать 11 футбольных сборных по их прозвищам — говорят, справляются далеко не все.