Магнитные бури 23–25 июля: Солнце резко проснулось. Какова будет расплата за неожиданную вспышку класса М Солнце резко вышло из затишья! Учёные ИКИ РАН зарегистрировали самую сильную вспышку более чем за две недели, а число событий за сутки выросло примерно до 20. Есть ли прямая угроза Земле и какой официальный прогноз магнитных бурь на ближайшие дни? 23 июля, 09:12 Магнитные бури 23–25 июля: Катаклизм на Солнце. Чем метеозависимые расплатятся за неожиданно мощную вспышку на звезде? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самую сильную солнечную вспышку с 7 июля зарегистрировали 22 июля в 09:35 по московскому времени. Как сообщили учёные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, событие произошло на фоне общего усиления активности звезды. За предшествующие 24 часа специалисты насчитали около 20 вспышек, хотя ещё тремя днями ранее их средний темп составлял всего одно-два события в сутки.

Вспышки фиксируются в геоэффективных областях Солнца, откуда возможно влияние на нашу планету, «но прямой угрозы пока не создали». Основным фактором космической погоды учёные по-прежнему называют крупную корональную дыру, которая сейчас наблюдается на звезде.

22 июля на Солнце произошла вспышка класса М: чем это грозит мееозависимым? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Учёные ИКИ РАН считают, что рост числа вспышек продолжится. В течение одного-двух суток возможны события высшего класса X. При этом нынешний всплеск пока рассматривается как локальный и связывается с появлением изолированной крупной группы солнечных пятен № 4493. Глобальный уровень активности Солнца остаётся низким.

Но что тем временем происходит с магнитосферой Земли? Life.ru изучил свежий прогноз ИКИ РАН на 23, 24 и 25 июля. Смотрим вместе на графики и узнаём вероятность магнитной бури, её значения индекса Kp и время по Москве, когда всё начнётся и закончится.

Графики ИКИ РАН: Какой прогноз магнитных бурь на 23, 24, 25 июля 2026?

Официальный график вероятности магнитной бури сегодня, завтра и 25 июля 2026 от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Магнитные бури 23 июля. В четверг вероятность спокойной геомагнитной обстановки составляет всего 29%. Шанс возбуждённого состояния достигает 40%, а вероятность полноценной магнитной бури — 31%. Наиболее напряжённый момент пришёлся на начало суток, когда индекс Kp поднимался примерно до 4,7 балла и вплотную приближался к порогу магнитной бури. Уже к 03:00 мск показатель снизился до 2 баллов. Днём он будет колебаться в пределах 2–3, а к 21:00 может вновь подняться до 3 баллов. Вероятность слабой бури уровня G1 оценивается в 25%, средней G2 — в 5%. На более сильный сценарий приходится около 1%.

Магнитные бури 24 июля. Пятница выглядит самым тревожным днём из трёх. Вероятность магнитной бури возрастает до 51%. Шанс возбуждённой магнитосферы составляет 25%, а спокойной обстановки — всего 24%. После полуночи индекс Kp, если смотреть на графики от ИКИ РАН, будет находиться на уровне 3,3 балла, а к 03:00 мск поднимется примерно до 3,7 Kp. Пик ожидается около 06:00, когда показатель может достичь 4,7 балла. В 09:00 он опустится до 4,3, к полудню — до 4, а после 15:00 снизится примерно до 2,3 балла. Главное окно риска придётся на период с 03:00 до 12:00. Вероятность слабой магнитной бури G1 оценивается в 30%, средней G2 — в 20%. Ещё 1% оставлен на более сильное событие. Получается классическое солнечное «может бахнуть, а может и передумать».

На Солнце произошла вспышка М-класса: Какой официальный прогноз магнитных бурь на 23, 24, 25 июля 2026 от ИКИ РАН? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Магнитные бури 25 июля. К субботе магнитосфера должна заметно успокоиться. Вероятность спокойного дня поднимается до 73%. Геомагнитные возмущения возможны с вероятностью всего лишь в 20%, а риск магнитной бури и того меньше — всего 7%. Зато ночь для метеочувствительных может пройти не так гладко, как хотелось бы. В 00:00 и 03:00 мск индекс Kp составит около 2,7 балла, после чего начнёт постепенно снижаться. К полудню показатель опустится примерно до 1,3 и задержится на этом уровне до второй половины дня. Вечером возможен небольшой рост, до 2 баллов, но до жёлтой или красной зоны магнитосфера не доберётся.

Главной датой вероятной магнитной бури в свежем прогнозе ИКИ РАН пока что остаётся 24 июля. Именно на пятницу приходится 51% вероятность геошторма слабого или среднего уровня. Но, как говорится, не факт, что всё сложится именно так. Вдруг на Солнце ещё что-то «бахнет», например ожидаемая вспышка класса Х? Или космический ветер изменит своё направление, тогда и вся ситуация с магнитными бурями в момент изменится. Что ж, следим за погодой, смотрим на графики ИКИ РАН и готовимся отдыхать на выходных вместе с Life.ru!

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Авторы Карина Морозова