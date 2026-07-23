Европа плавится: Синоптик оценила, доберётся ли до России 40-градусная жара

Жара, накрывшая ряд европейских стран, теоретически может распространиться и на Россию. Однако в ближайшие пять дней такой сценарий не ожидается. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

«В принципе, ничего не исключается. Но на наших картах на Западе температура пока ниже нормы — аномалия достигает минус 5 градусов, но она потихонечку уменьшается. Около нормы температура будет 26-го. То есть, по крайней мере, в ближайшую пятидневку нам это [приход аномальной жары] не грозит», — сказала она.

Специалист отметила, что полностью исключать приход экстремальной жары нельзя. Обычно подобные воздушные массы перемещаются с запада на восток, поэтому со временем они могут достичь и территории России. Вместе с тем скорость распространения таких волн заранее определить невозможно. По словам синоптика, они способны не только двигаться, но и надолго задерживаться в одном регионе.

Ранее синоптики сообщали о сильной жаре в турецкой Анталье. В среду, 22 июля, в регионе прогнозировался один из самых знойных дней лета: температура воздуха в тени должна была достигнуть 40–44 градусов, а ощущаемые значения под прямыми солнечными лучами — подняться примерно до 52 градусов.