Отпуск на раскалённой сковороде: Анталью накроет жара до 52 градусов

В турецкой Анталье в среду, 22 июля, ожидается один из самых жарких дней этого лета. По прогнозу турецких метеорологов, ощущаемая температура на солнце может подняться до 52 градусов, предупреждает РИА Новости. При этом фактическая температура воздуха в тени составит около 40–44 градусов.

Особенно осторожными жителей и туристов просят быть в ближайшие 48 часов. Из-за сочетания сильной жары, сухого воздуха и ветра возрастает риск лесных пожаров: даже небольшой источник огня может привести к быстрому распространению пламени.

Отдыхающим рекомендуют не находиться под прямыми солнечными лучами в самые жаркие часы, чаще пить воду и отказаться от долгих прогулок и экскурсий днём. Детей, пожилых людей и туристов с хроническими заболеваниями лучше не оставлять на солнце даже ненадолго.

В конце июня в Анталье уже фиксировали температуру около 38 градусов при влажности 50%. Из-за этого жара ощущалась примерно как 45 градусов, а термометры на улицах показывали ещё более высокие значения.

Турция находится под влиянием продолжительной волны жары с конца июня. В последние недели природные пожары возникали в нескольких провинциях, а в лесном районе Антальи спасателям недавно пришлось задействовать авиацию и наземные подразделения.

Ранее Life.ru рассказывал, какие популярные курорты летом превращаются в настоящее пекло. В список вошли Анталья, Аланья, Сиде, Белек и Кемер, где в июле и августе жара становится особенно тяжёлой из-за высокой влажности.